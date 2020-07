Leseausweis für die Schultüte verheißt Chancen auf Buchpakete

Bad Mergentheim.Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei startet am Dienstag, 7. Juli, wieder ihre jährliche Aktion „Ein Leseausweis für die Schultüte“.

Wer gerade die Schultüte für den Schulstart seines Kindes packt, der kann mit diesem Programm zur Leseförderung eine Überraschung hineinstecken – und zwar kostenlos: die erste eigene Büchereikarte.

Im Alter von sechs Jahren können Kinder erstmals eine eigene Ausleihkarte bei der Stadtbücherei erhalten. Alles, was für die Anmeldung benötigt wird, sind ein ausgefülltes und von einem Elternteil unterschriebenes Anmeldeformular (dieses gibt es in der Stadtbücherei oder zum Herunterladen auf www.stadtbuecherei.bad-mergentheim.de) sowie der Personalausweis eines Elternteils. Und das Beste: Nicht nur die Anmeldung, sondern auch die späteren Ausleihen sind für Kinder kostenlos.

Jedes Kind, das im Aktionszeitraum der „Schultüten-Aktion“ in der Stadtbücherei angemeldet wird, bekommt zudem das Pixi-Buch „Komm, wir gehen in die Bibliothek“ geschenkt.

Mit dabei ist außerdem eine Gewinnspiel-Teilnahme und damit die Chance, eines von drei spannenden Buchpaketen zu bekommen, die die Buchhandlung Moritz und Lux gestiftet hat. Verlost werden die Preise im September.

Für alle Leseanfänger der ersten und zweiten Klasse sind die Bücher im Regal „Erstes Lesealter“ besonders gut geeignet. Dort finden Schulanfänger einfache Geschichten mit kurzen Texten, die etwa nach der Silbenmethode abgedruckt sind oder die abwechselnd mit den Eltern gelesen werden können. Der Lesestart gelingt so ganz spielerisch.

Zudem gibt es in der Stadtbücherei eine große Auswahl an Bastelbüchern mit Anleitungen für originelle Schultüten und andere praktische Accessoires zum Schulstart. In unserem Elternregal findet man auch weitere Ratgeber, um die Kinder auf diesem neuen und wichtigen Lebensweg sicher zu begleiten. Die Schultüten-Aktion läuft bis zum 4. September.

Im Zeitraum vom 5. September bis einschließlich 19. September bleibt die Stadtbücherei geschlossen. stv

