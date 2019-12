Leitlinien nicht bindend

Häufige und lange Reisen in dunklen und engen Transportkäfigen, kleine Gehege, mangelnder Sozialkontakt zu Artgenossen sowie die Strapazen der Dressur machen eine artgerechte Haltung von Tieren im Zirkus unmöglich. Verhaltensauffälligkeiten wie das so genannte „weben“ (ununterbrochenes Schaukeln mit dem Kopf) oder unablässiges im Kreis umhertigern, sind oft die Folgen dieser Strapazen.

Gesetzliche Regelungen, die Standards garantieren, gibt es hier kaum. Die von der Zirkuslobby vielgerühmten „Zirkusleitlinien“ sind nicht gesetzlich bindend. Daher gelten für Tiere im Zirkus lockerere Vorschriften als für Privathalter. Oft wird auf die transparente Haltung und die einwandfreie Kontrolle durch das ortsansässige Veterinäramt seitens der Zirkusbetreiber hingewiesen. Es ist aber auch Tatsache, dass es in Deutschland an Fachtierärzten für diese exotischen Tiere mangelt und Amtstierärzte oft nicht über ein ausreichendes Fachwissen für die Exoten verfügen. Der sich regelmäßig ändernde Zuständigkeitsbereich nach einem Standortwechsel, macht eine lückenlose Kontrolle zudem nahezu unmöglich. Dass „die Tiere schon in Gefangenschaft geboren wurden und aufwuchsen“ kann hier ebenfalls nicht als Argument angeführt werden. Ebenso nicht, dass sie die Aufführungen mögen und Kunststücke gerne vorführen würden. Spezieseigene Instinkte verlieren sich nicht aufgrund der Geburt und Aufzucht. Dass Tiere unter diesen Umständen lebenslänglich leiden, ist nicht zu bestreiten. Wenn Sie der gleichen Meinung sind, kann ich mich Frau Martina Kästner und Ihrem Leserbrief vom 10. Dezember nur anschließen: Zeigen Sie Ihre Meinung und kommen Sie zu den stattfindenden Demonstrationen am Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019