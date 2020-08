Lehrer begeistert: „Ihr habt mich beeindruckt!“

Bad Mergentheim.Bei Sonnenschein und einer leichten Brise kamen Schüler, Eltern und Lehrer auf dem Innenhof zur feierlichen Zeugnisübergabe zusammen. Sie nahmen mit reichlich Abstand auf den Kaskadentreppen unter den Bäumen ihre Plätze ein.

Viele Sitzkissen, viel Abstand

Viele bunte Sitzkissen waren auf den Stufen im Forum des Pausenhofes ausgelegt. Sowohl die Absolventen und deren Familienmitglieder als auch die Lehrer trugen Mund-Nasen-Schutz. Gratulierendes Händeschütteln fiel coronabedingt aus. Das Virus war natürlich zentrales Thema bei der Zeugnisübergabe: Lernen auf Distanz, Homeschooling, veränderte Unterrichtsgestaltung, Hygiene- und Abstandsregeln sowie schulischen Unterricht in kleinen Lerngruppen sprach die Rektorin Nicole Floeder bei der Begrüßung an. „Unglaublich. Außergewöhnlich für die Geschichtsbücher. Unbegreiflich. Noch nie da gewesen“, beschrieb sie die erschwerten Bedingungen, welchen die Schüler über Wochen hinweg ausgesetzt waren. Umso glücklicher war die Rektorin, als sie nach den Pfingstferien wieder in strahlende Gesichter blicken konnte. Inständig hofft sie, dass den Absolventen diese positive Verbindung zur Schule, dieses positive Gefühl auch auf dem weiteren Lebensweg erhalten bleibt. „Nehmt dies als eine Stärke mit.“

Ganz besonderer Jahrgang

Die Klassenlehrer der drei Abschlussklassen waren sich in ihren Reden einig, dass dieser Jahrgang ein ganz besonderer sei, denn trotz der besonderen Umstände der vergangenen Monate sind gute Ergebnisse erzielt worden. Auch, wenn die Schüler auf Höhepunkte, wie zum Beispiel eine Abschlussfahrt verzichten mussten, so können sie dennoch sehr stolz auf die erreichten Leistungen sein. Christopher Baumann richtete das Wort an seine 9a: „Es war eine Freude, Euer Klassenlehrer gewesen zu sein. Ihr seid eine tolle Klasse.“ Auch Elisabeth Fitzpatrick sprach zu ihrer 9b, dass sie stolz sei, dass jeder seinen Weg gefunden hat. „Macht das Beste aus eurem Leben. Seid mutig.“ Und Karin Roth lobte ihre 10. Klasse ebenfalls: „Ihr habt mich beeindruckt. Ich bin stolz auf Euch. Bleibt offen und neugierig. Ihr seid die Zukunft. Alles Gute und werdet glücklich.“

Die Elternvertreterin Busch dankte dem Kollegium für die großartige pädagogische Arbeit und wünschte den Schülern alles Gute für den weiteren Lebensweg. Bei der Vergabe der Zeugnisse lobte die Rektorin die außergewöhnlichen Prüfungsergebnisse, denn alle Klassen hätten gute Durchschnitte erzielt.

Folgende Schüler der Klasse 10 (Klassenlehrerin Frau Roth) haben nun ihren Werkrealschulabschluss: (P= Preis; L= Belobigung) Adelmann, Jan (P; Sonderpreis Englisch); Baus, Jason; Feldhoff, Sabinian (P; Sonderpreis Deutsch); Glaser, Maximilian; Goiny, Marcin (L); Hajahmad, Ali; Latifi, Agron; Mehrbrodt, Mathias; Milod, Ali; Rexhepi, Valdrin (L; Sonderpreis Mathematik); Vogel, Adrian; Yusefi, Saifullah; Balzer, Amy(P; Sonderpreis Deutsch); Gierend, Ronja; Hanke, Jennifer (P; Sonderpreis Deutsch); Pohl, Saskia; Wirth, Juliana.

Folgende Schüler haben ihren Hauptschulabschluss bestanden: In der Klasse 9a (Klassenlehrer Herr Baumann): Belz, Enrico; Denz, Julius (P); Haraszti, Martin(Sonderpreis Mathematik); Hornberger, Daniel; Ibishi, Muhamed; Kheiri Eedo, Kheirullah; Martaler, Kevin; Al Hemd, Esraa; Aldroubi, Hiba (L); Behrendt, Letizia, Hashem Osman, Meriam; Kaiser, Tatjana (L); Maag, Emily(P, Sonderpreis Deutsch; Sozialpreis); Vu, Thu-Phuong (P)

In der Klasse 9b (Klassenlehrerin Frau Fitzpatrick): Braun, Eric; Busch, Sven; Krüger, Florian (L); Lungu, Christian; Main, Christopher;Nasraldin, Ahmad; Savic, Alexandar; Winkenstern, Jan; Alibrahim, Rabab; Herz, Amy(L); Kißling, Annalena(L); Mkarem, Nagam; Omari, Lina; Winkenstern, Alexandra; Wischulke, Julia (L; Sonderpreis Englisch).

Sonderpreise verliehen

Auch in diesem Schuljahr wurden wieder Sonderpreise vergeben. Als Anerkennung für ihr besonderes soziales Engagement erhielt Jennifer Hanke (Klasse 10) den Sonderpreis vom Freundeskreis Tauberphilharmonie Weikersheim, Florian Krüger erhielt einen Sonderpreis für seine hervorragende musikalische Begabung ebenfalls vom Freundespreis gestiftet. Ein weiterer Sonderpreis ging an Emily Maag. Die Schülerin erhielt im Fach evangelische Religion den Paul-Schempp-Preis.

Eine festliche Atmosphäre kennzeichnete die Zeugnisfeier. Die Corona-Zeit wurde von allen als eine besondere Herausforderung wahrgenommen, die man aber gemeinsam bewältigt hat.

Insgesamt jedoch ist die Schulzeit geprägt gewesen von vielen schönen Erlebnissen und positiven Gefühlen. Einige der Schüler werden noch die 10. Klasse der Eduard-Mörike-Schule absolvieren, um die Mittlere Reife zu erzielen. Für manche ist nun jedoch der Zeitpunkt des Abschieds gekommen, denn sie streben auf anderen Schulen den nächsthöheren Schulabschluss an oder starten im September bereits in das Berufsleben.

Und so flossen bei manchen auch kleine Abschiedstränchen, die dieses Jahr - unter Sonnenbrille und Mund-Nasen-Schutz - nahezu unsichtbar verschwanden. ems

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020