Lebensräume rücken zusammen

Wachbach.Im voll randbesetzten Saal des Gasthauses Linde ging Herbert Frey, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, bei der Hauptversammlung auf das Jahr 2019 ein. Ein Schnittkurs am Baumlehrpfad, das Weißwurstessen sowie der Vereinsgrillabend, die jeweils am Ritterplatz stattfanden, waren sehr gut besucht. Ebenso war der Jahresausflug zur Buga nach Heilbronn für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis. Die Weihnachtsfeier, mit einem Fachwissen-Rätsel gestaltet von Klaus Breiter, rundete das Vereinsjahr ab.

Stabiles Vereinsvermögen

Vereinskassier Erich Letter berichtete von einem stabilen Vereinsvermögen. Die Prüfer Melanie Walter und Anton Scheidel bestätigten eine akkurate Kassenführung. Ortsvorsteher Hermann Dehner nahm die Entlastung des Vorstandes vor. Unter dem Punkt Verschiedenes verkündigte Vorstand Frey, dass der Verein nach zwei Sterbefällen und einem Neuzugang nun 111 Mitglieder zähle. Wobei zu beachten sei, dass jeweils nur ein Familienmitglied im Verein angemeldet sein muss. Dann fand ein Fachvortrag von Iris Konrad über Wildtiere im städtischen Lebensraum statt.

Menschliche Lichtverschmutzung

Immer mehr Wildtiere verändern ihr Verhalten. Durch die menschengemachte Lichtverschmutzung (die dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit) stellen die Wildtiere immer mehr auf „Tagbetrieb“ um. Sie werden zutraulich und mit der Zeit immer frecher, berichtet die Referentin. Auch durch das große Angebot an Fressen werde es den tierischen Gesellen in den städtischen Bereichen leicht gemacht. Früher seien es Mäuse, Ratten, Tauben, Krähen, Eichhörnchen und Kaninchen gewesen. Heute rückten auch Rehe, Waschbären, Marder und vor allem Wildschweine in die menschlichen Lebensbereiche vor.

Die Landwirtschaft sei sehr stark betroffen. Die größte Plage in Gärten, Wiesen und Feldern stellten mittlerweile Wildschweine dar. Sie seien verblüffend lernfähig und „sauschlau“. Sichtbar durch Wühl- und Grabarbeiten.

Zu folgende Schutzmaßnahmen rät die Referentin: Überhängende Äste an Bäumen, die Häuser tangieren sollten, am besten kappen, Fallrohre an Häusern verkleiden, um Kletterhilfen zu unterbinden (Waschbären, Marder und sonstige Bergsteiger). Außerdem sollte man den Zugang zu leicht erreichbaren Nahrungsquellen verhindern.

Katzenklappen ermöglichten unerwünschten Besuchern oftmals Zugang. Referentin Konrad mahnte, nicht zu vergessen, dass bei nachweisbarer Selbstverschuldung ein Versicherungsschutz ausbleibt.

Nach einem abschließenden regen Gedanken- und Fragenaustausch, schloss die Versammlung mit großem Beifall der Anwesenden für den interessanten Beitrag.

Für 2020 sind geplant: am 7. Juni Weißwurst-Essen am Ritterplatz, am 20. Juni eine Besichtigung des Schulbauernhofs Pfitzingen (Abfahrt 13.30 Rathaus Wachbach), am 5. Juli der Jahresausflug nach Bad Windsheim zum Fränkisches Freilandmuseum, am 8. August Grillabend am Ritterplatz und am 12. Dezember die Weihnachtsfeier im Gasthaus Linde.

