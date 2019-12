Grüß Gott“, so grüßen sich hier noch viele Menschen auf der Straße und im Alltag. Welch schöner Gruß! Wie viel leichter tun wir uns doch, wenn uns ein Mensch freundlich begegnet! Ein fröhlicher Gruß auf der Straße überrascht uns. Ein Gruß, der uns willkommen heißt, öffnet Türen. Und wie froh und dankbar sind wir in diesen Adventstagen, wenn jemand in einer kurzen Begegnung, beim Einkaufen an der Kasse etwa, Ruhe ausstrahlt und uns die Hektik dieser Tage vergessen lässt. Ein herzliches „Grüß Gott“ – so einfach kann das sein.

„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!,“ so tritt der Engel grüßend herein und Maria wundert sich über diesen Gruß. „Welch ein Gruß ist das?“, fragt sie sich. Der Engel begegnet ihr freundlich: „Fürchte dich nicht!“ Das öffnet die Türe zu ihrem Herzen und sie kann sich einlassen auf diese ungewohnte und unerwartete Botschaft, die ihr der Engel bringt. Die Weihnachtsgeschichte nimmt ihren Lauf.

Es macht viel aus, wie wir Menschen einander begegnen. Ob wir freundlich aufeinander zugehen. Ob wir einander grüßen und uns dabei anschauen. Oder ob wir einfach aneinander vorbeigehen und wegschauen.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, sagte Martin Buber einmal. Ich meine, eine Begegnung beginnt mit der Begrüßung, beginnt damit, wie wir einander grüßen, aufeinander zugehen, einander wahrnehmen und anschauen. Ein „Grüß Gott“ oder ein anderer Gruß kann uns dabei helfen. Ich bin mir sicher, dass viele von uns in der Adventszeit und darüber hinaus dankbar sind für einen freundlichen Gruß und eine herzliche Begegnung, zumal in einer Zeit, in der zunehmend digitale sprachliche Kurzformen unsere Kommunikation bestimmen.

„Grüß Gott“ – von vielen wird dieser Gruß heute nicht mehr verstanden oder missverstanden, wie wenn wir Gott damit grüßen sollten. Manche sagen dann kurz und ironisch: „Wenn ich ihn sehe.“ Andere verwenden lieber einen anderen Gruß.

Eigentlich meint dieser Gruß: „Es grüße Dich Gott!“ oder „Es grüße Euch Gott!“. Es ist also ein Segenswunsch: „Gott möge Dir freundlich begegnen!“ und „Gott möge Euch freundlich begegnen!“, meinen wir, wenn wir einander damit grüßen. Das macht mir diesen Gruß umso liebenswerter.

Pfarrerin Regina Korn, Bad Mergentheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019