Laufweg zwischen Schloss- und Kurpark gesperrt

Bad Mergentheim.Die Bauarbeiten haben vor wenigen Wochen begonnen. Wie angekündigt nimmt die Kurverwaltung die notwendige Erneuerung der Tauberbrücke vor, die vom Kur-Verwaltungsrat genehmigt wurde.

Abbau bis auf die Pfeiler

Einer der ersten Arbeitsschritte ist das Abtragen des Asphalt-Belages, teilte die Kurverwaltung vor einiger Zeit mit und warnte deshalb vor Lärmbelästigungen.

Die alte Brücke werde, so hieß es weiter, bis auf die Pfeiler abgebaut, die Pfeiler dann saniert und anschließend ein neuer Überbau in Holzbauweise errichtet.

Autokran im Einsatz

Mit Baulärm sei zeitweise immer wieder zu rechnen, hauptsächlich in den letzten beiden September-Wochen, wenn die Brücke abgetragen werde. Hierzu komme unter anderem auch ein 250-Tonnen-Autokran zum Einsatz.

Die Tauberbrücke nahe dem Haus des Gastes ist der zentrale Zugang in den Kurpark und einer der Hauptwege, der die Innenstadt mit dem Kurpark verbindet.

Während der gesamten Baumaßnahme, die schätzungsweise laut Pressemitteilung der Kurverwaltung bis zum Frühjahr 2020 andauern wird, muss dieser Weg umgangen werden.

Eine richtungsweisende Beschilderung ist in beide Richtungen aufgestellt, so dass die Wegeführung entsprechend über das Tauberwehr im Äußeren Kurpark beziehungsweise den Spielplatz im Schlosspark und den Durchgang hinter dem Haus des Gastes erfolgt; oder von der Lothar-Daiker-Straße ausgehend über die Theodor-Klotzbücher-Straße und die Wolfgangsbrücke in die Innenstadt.

Die Kurverwaltung bittet nach eigener Erklärung die Bürger um Verständnis für die Umwege, die in den nächsten Monaten in Kauf genommen werden müssen. kv/sabix

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019