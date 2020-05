„Lass’ mir nicht von jedem Perso zeigen“

Mathias W. berührte seine jungen weiblichen Opfer wiederholt. Im Auto ließ er gerne die Hand über ihre Oberschenkel wandern. © dpa (2), /Gabriel Schwab (1)

Er wollte seine sexuellen Fantasien ausleben. Seine Opfer waren transsexuell. Am Amtsgericht galt es die Frage zu klären, ob Mathias W. eine 17-Jährige vergewaltigte.

Bad Mergentheim. Die Schwere der Tat lastet augenscheinlich nicht auf den Schultern von Mathias W.. Zum Verhandlungsbeginn sitzt er zurückgelehnt im Stuhl, ein Arm ruht auf der Lehne, der andere hängt locker herunter. Sein schwarz-graues Haar ist am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz gebunden, oben ist es mehr schlecht als recht nach hinten gekämmt. Er trägt einen langen Bart. Die wettergegerbte Haut des Handwerkers verrät, dass er viel im Freien arbeitet: Unter anderem in seinem Eigenheim, einem Bauernhof, dem Tatort. Dort und in seinem Auto spielten sich immer wieder Szenen ab, in denen er sich zwei Mädchen annäherte, sie unsittlich berührte und schließlich den zunächst vermuteten Tatbestand der Vergewaltigung im wahrsten Sinne des Wortes „um ein paar Finger breit“, so die Vorsitzende Richterin Susanne Friedl, verfehlte.

Mädchen wollen Jungen sein

Das Kuriose: Die beiden Mädchen verstehen sich gar nicht als solche. Sie tragen männliche Namen, schneiden sich ihre schwarzen Haare kurz. Ihre Brüste verstecken sie unter einer Bandage. Ihr sexuelles Interesse widmet sich Mädchen. Die jüngere der beiden, eine 17-jährige Auszubildende, ist an ihren weichen Gesichtszügen und ihrer Figur als Frau erkennbar. Die Ältere, eine 19-jährige Berufsschülerin, eher nicht.

So geht auch Mathias W. davon aus, es handelt sich bei ihr um einen Jungen, als der Mittvierziger sie im Alter von 15 Jahren kennenlernte. Damals ist sie in einem Heim, hat keine Familie, auf die sie sich verlassen kann. W. ist nett zu ihr, chauffierte sie im Auto herum und nimmt sie später zu Gelegenheitsjobs mit. „Ich hab’ ihn eher als Vater gesehen“, sagt die Transsexuelle. Wären da nicht immer wieder diese Berührungen. Wie die Hand, die gerne einmal den Oberschenkel hinauf wandert, wenn Mathias W. ein Mädchen auf dem Beifahrersitz hocken hat. Als er die heute 19-Jährige in Rothenburg abholt, endet die Fahrt nicht im Heim. Stattdessen bringt er sie in den Wald zum Spazierengehen. Immer wieder will er Händchenhalten. Als sie sagt, sie wolle nach Hause, setzt er sich auf eine Bank, versucht, sie auf seinen Schoß zu zerren. In diesem Moment kommt der rettende Anruf der Heim-Erzieherinnen. Als sie von der „Freundschaft“ zwischen den beiden erfahren, verbieten sie diese. Stattdessen bekommt W. die Ansage, sich von dem Mädchen fernzuhalten. Und außerdem: eine Absage auf seine Bewerbung als Hausmeister in der Einrichtung.

„Er hat ungute Sachen gesagt“

Erst ein paar Jahre später spielen sich dann die angezeigte sexuelle Belästigung und der sexuelle Übergriff ab. Die 19-Jährige ist aus dem Heim geflogen. Sie weiß nicht wohin. „Überall, wo sie hätte hin können, war sie schon“, so Friedl. Die Obdachlose wendet sich an W.. Er nimmt sie auf dem in die Jahre gekommenen Bauernhof auf, auf dem er wohnt, beziehungsweise „haust“, wie er es selbst ausdrückt.

„Als ich bei ihm gewohnt habe, hat er ungute Sachen gesagt“, meint sie. Sie spielt öfter Rap-Musik ab. Die Interpreten singen über den Geschlechtsverkehr. Sätze wie „Ich will dich ficken“, beantwortet der Angeklagte mit Sprüchen wie „das würde ich auch gerne mal mit dir machen“. Die 19-Jährige hat es für einen Spaß gehalten. W. wiederum beteuert bei seiner Aussage, er habe gedacht, sie will ihm mit der Musik ein Signal geben. „Wir haben öfter darüber geredet, dass ich ein Transgender bin und auch, dass ich die Musik nicht wegen ihm anmache.“

Warum sie sich nicht deutlicher wehrte? „Ich wollte kein Angsthase sein und sag’ vieles nicht oder zeig’ es nach außen.“ W. interpretiert die Zurückhaltung als Avance.

Wenn Mathias W. morgens das Haus verlässt, muss sie auch gehen. Er weckt sie dann mit Berührungen. Das Mädchen rennt schnell ins Badezimmer oder findet andere Fluchtmöglichkeiten. „Einmal war morgens die Bandage verrutscht.“ W. muss sie, laut ihrer Aussage, an den Brüsten berührt haben.

„Wollte Dich eifersüchtig machen“

Als die 17-jährige, ebenfalls transsexuelle, Maler-Auszubildende auf dem Bauernhof nächtigt, denkt sie, sie schläft bei ihrer Freundin. Auch sie war zuvor schon das ein oder andere Mal in Ws. Auto. Auch sie fasste er, wie zuvor die Freundin, darin an.

In dem dringend sanierungsbedürftigen Gebäude gibt es, laut W., nur zwei bewohnbare Zimmer: seines und ihres. Als es nach einem Besuch bei McDonalds und einigen Bieren ans Schlafen ging, räumt er die Matratze der Siebzehnjährigen in sein Zimmer. Sie schlafen beide ein.

Als das Mädchen aufwacht, findet sie W. neben sich in Löffelchenstellung. Seine Hand bewegt sich an ihrer Scheide. „Ich glaube, er wollte meinen Kitzler berühren“, wird sie später der Polizei sagen. Zuvor stellen die beiden aber den Mittvierziger. Er, so das Mädchen, entgegnet: „Ich wollte Dich eifersüchtig machen.“ W. wiederum sagt, die 19-Jährige habe ihm erzählt, ihre Freundin stehe auf ihn. „In der Früh habe ich mir gedacht: ,Probieren wir es halt Mal’. Ich hab’ net gerafft, dass ich nur aufgezogen worden bin.“ Als sie fragte, was er da mache, sagte er: „Ich will Dich verwöhnen.“

Im Verlauf des Gesprächs, so die beiden, bricht er dann doch in Tränen aus. Er sagt, dass er sich einsam fühlt, Frauen ihn als „Monster“ sähen. Was seine sexuellen Vorlieben anbelangt, soll er ihnen gesagt haben, dass er kaum Grenzen kenne, ein „Nein“ nicht einfach akzeptiere. Die 17-Jährige ist nervös, als sie im Zeugenstand spricht. Immer wieder muss Friedl sie auffordern, bitte lauter zu reden.

Zuvor, in einer Besprechungspause zwischen W. und dem Anwalt, fallen sich die beiden Mädchen im Schlosspark um den Hals. Die ältere weint.

Wie schlimm das Ganze für sie war? „Unangenehm“, sagt die 17-Jährige. Auf einer Skala von null bis zehn? „Zehn“, sagt sie. Das ist aber mehr als nur unangenehm? „Ja“, entgegnet das Mädchen.

Aufschluss geben in diesem Punkt erst die Zeugenaussagen von Mutter und Tante. Die 17-Jährige sei viel stiller geworden. Niemand darf in ihr Zimmer. Schon gar nicht darf jemand ins Bad, wenn sie drinnen ist, auch nicht ihre jüngeren Geschwister. „Das hat ihr vorher nie etwas ausgemacht“, sagt die Mutter. Auf Nachfrage der Richterin sagt sie, die 17-Jährige, die Hand ist bis zum Venushügel gewandert. W. beteuert „es war knapp unter der Gürtellinie“. Er steht auf und grenzt den Bereich exemplarisch in seinem eigenen Schritt mit den Händen ab.

„Pssssst: Urteil!“

Während der Aussage klingelt Ws. Handy. „Darf ich?“, fragt er die Richterin. „Schalten Sie das bitte aus“, entgegnet diese. Der Angeklagte fummelt an dem Mobiltelefon herum. „Das braucht ne Weile“, entgegnet er Friedl genervt auf die wiederholte Aufforderung, das Gerät auszumachen.

Später werden sich ähnliche Szenen abspielen. „Wie viel Uhr haben wir?“, fragte er die Richterin. Auf ihre Antwort meinte er: „Dann muss ich jetzt raus und die Parkuhr auffüllen. Sonst bekomm ich auch noch ein Ticket.“ Die Verhandlung wird unterbrochen.

Bei der Urteilsverkündung versucht er mehrmals, das Wort zu ergreifen. Das deutliche „Pssst“ seines Anwalts hielt ihn nicht ab. Die scharfe Aussage Friedls „Sie sind jetzt sofort ruhig!“ schon. Der Ernst der Lage war ihm wohl immer noch nicht bewusst. Die Frage stand im Raum, ob er die 17-Jährige „nur“ sexuell Belästigt hat und sexuell übergriffig wurde. Oder, ob der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt ist. Diese Frage wiederum hängt davon ab, ob er „in den Körper eingedrungen ist“, so die Richterin. Nach seinen Aussagen und denen, der beiden Geschädigten, sei das nie passiert.

Susanne Friedl zieht sich mit zwei Schöffinnen zur Beratung zurück. Die Staatsanwaltschaft forderte zuvor eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung. Die Verteidigung dasselbe Urteil – nur auf Bewährung.

„Hat niemanden auf der Welt“

Das Urteil: eineinhalb Jahre Haftstrafe – ohne Bewährung. „Es handelt sich hier um Mädchen, die es ohnehin nicht immer einfach hatten. Eine stand ganz alleine da auf der Welt. Sie hat bei Ihnen Unterschlupf bekommen, aber immer wieder kam es zu sexuellen Übergriffen, Tätscheleien. Bei der Übernachtung sind sie haarscharf, beziehungsweise ein paar Finger breit, an einer Vergewaltigung vorbeigeschrammt. Es fällt schwer, zu glauben, dass Sie dieses Verhalten in Zukunft einfach so unterlassen.“ Hinzu käme die ohnehin schon bestehende Bewährung des Vorbestraften. „Auch, wenn es sich dabei in Anführungsstrichen ,nur’ um einen Verkehrsdelikt handelte.“ Seine Sozialprognose sei schlecht. Er sei ledig, habe Schulden und kein geregeltes Einkommen. „Eine Bewährungsstrafe soll zeigen: Bei der nächsten Straftat ist Schluss.“ Es kam sogar schon einmal zu einer Anzeige wegen sexueller Belästigung. Damals wollte er eine junge Frau auf einem Landweg mit dem Auto mitnehmen. W. habe sie mit einem anderen Mädchen verwechselt, das er öfter gefahren hatte. „Die wurde dann gleich panisch!“

Mittlerweile stehen W. und sein 19-jähriges Opfer wieder in Kontakt. „Ich hab’ die Sache hinter mir gelassen“, erzählt sie im Zeugenstand. Wenn sie einen Fahrer braucht, meldet sie sich bei W.. Er wiederum greift zum Hörer, wenn er ihre Hilfe – etwa beim Arbeiten – erbittet. Wie das nach solch schweren Vorkommnissen noch möglich ist? Diese Frage blieb offen. Vielleicht sieht sie in dem Mittvierziger nach wie vor eine Vaterfigur. Doch das ist reine Spekulation.