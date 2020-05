Langes Warten auf den eigenen Pfarrer

Ihren 200. Geburtstag begeht die evangelische Kirchengemeinde Mergentheim. Am 26. Mai 1820 wählte eine 14-köpfige Gemeindeversammlung im Schloss den ersten „Stiftungsrat“.

Bad Mergentheim. Elf Jahre zuvor hatte Napoleon Süddeutschland neu geordnet und das Mergentheimer Gebiet des Deutschen Ordens dem Königreich Württemberg zugeschlagen. Die Truppen, die König Friedrich I. einmarschieren ließ, sollten die Bevölkerung unterwerfen und die verwaltungsmäßige und religiöse Integration in sein württembergisches Königreich sicherstellen.

Für die Mergentheimer Garnison wurde Gottesdienst im (später abgebrochenen) Gartensaal des Schlosses eingerichtet, für dessen Abhaltung die Pfarrer von Edelfingen und Neunkirchen von der königlichen Landeskommission abgeordnet wurden. Zu den Evangelischen gehörten neben dem Militär eine Anzahl Beamter und etliche Gewerbetreibende, Handwerksgesellen und Dienstboten.

Frühe Anfänge

Es wird damals kaum mehr bekannt gewesen sein, dass es in der Stadt schon im 16. Jahrhundert zwei evangelisch denkende und verheiratete Stadtpfarrer gab, die offenbar Zustimmung in der Bevölkerung fanden.

Die Gründung eines Priesterseminars 1606 und die Errichtung des Kapuzinerklosters 1628 dienten mit dazu, die Untertanen mehr oder weniger zwangsweise zum katholischen Glauben zurückzuführen.

Doch auch während des 30-jährigen Kriegs gab es von 1631 bis 1634 eine evangelische Herrschaft in Bad Mergentheim und in der (damals viel kleineren) Schlosskirche wurde evangelischer Gottesdienst gehalten. In der Folgezeit gab es nur einzelne Evangelische in der Stadt – bis zum Einmarsch der württembergischen Soldaten 1809.

Geistlicher Alleinversorger

Bald war der Neunkirchner Pfarrer Heinrich Wengert allein für die Versorgung der bunt zusammengewürfelten evangelischen Christen in Mergentheim zuständig. Der Gartensaal wurde zu klein für die Gottesdienst, 1812 wurde der Gemeinde mit 658 Mitgliedern die Marienkirche überlassen, die für die evangelischen Bedürfnisse behutsam umgestaltet wurde. Nach kurzer Zeit wurde die württembergische Garnison in der Stadt aufgelöst und es entstand eine reine Zivilgemeinde, die im Jahr 1815 nur 115 Mitglieder zählte. Doch Oberamtmann Fischer, dem das Wohl der Gemeinde besonders am Herzen lag, beantragte bei der königlichen Regierung in Stuttgart die Entsendung eines eigenen Pfarrers für Bad Mergentheim. Dem könne dann auch gleich das Dekanatamt Weikersheim mit übertragen werden.

Die Bitte blieb unerfüllt – die Stadt bekam lediglich einen Lehrer für die zu gründende evangelische Schule. Dafür ging ein anderer Wunsch in Erfüllung: Ab August 1817 konnten gemäß eines königlichen Erlasses die Gottesdienste von der Marienkirche in die Schlosskirche verlegt werden. Diese erschien freundlicher, hatte ein ansprechendes Geläute und eine gute Orgel. Dabei blieb das Gotteshaus im Eigentum des Staates, nur das Nutzungsrecht wurde übertragen (ein Zustand, der bis zur Gegenwart andauert).

Der Neunkirchner Pfarrer blieb für die Gottesdienste zuständig. Wenigstens wurde es möglich, die junge evangelische Gemeinde mit einer gesetzlichen Gemeindevertretung auf eigene Beine zu stellen. Bei Hausverwalter Motz im Schloss fand heute vor 200 Jahren die Gemeindeversammlung mit Pfarrer Heinrich Wengert und 13 Mergentheimer Bürgern statt, die den fünfköpfigen ersten „Stiftungsrat“ bzw. „Kirchenkonvent“ wählte. Damit konnte die Gemeinde als fest organisiert gelten.

Einer der Stiftungsräte wurde zum „Stiftungspfleger“ gewählt. Aus dem sofort gegründeten Kirchen- und Schulfonds, gespeist aus Opfern und Spenden, bezahlte er den Mesnereigehilfen (das eigentliche Mesneramt hatte von Amts wegen der Schullehrer zu versehen) und Sachkosten für Gottesdienst und Pfarrer.

Einen eigenen Pfarrer erhielt Bad Mergentheim erst im Jahr 1829, nachdem zwischendurch der Wachbacher Pfarrer Bock auch noch den Dienst in der Stadt versehen hatte. Johann Tobias Beck wurde zum ersten Lehrer an der Lateinschule und zugleich zum evangelischen Stadtpfarrer bestellt. In der gegenwärtigen Lage verzichtet die evangelische Kirchengemeinde auf eine große Feier dieses Gemeindejubiläums. Lediglich auf der Homepage www.kirchemgh.de wird es der Öffentlichkeit bekanntgegeben.

