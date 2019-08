Lange, gemeinsame und bewegende Zeit

Bad Mergentheim.Als das Ehepaar Wilma und Ernst Pippinger vor 60 Jahren vor den Traualtar trat, war nicht zu ahnen, welch lange, arbeitsame aber auch spannende gemeinsame Zeit vor ihnen liegen würde.

Emotional begonnen hatte alles bei der Probe zu einem Theatherstück, bei der Ernst Pippinger eine Kussszene mit seiner heutigen Ehefrau spielen durfte. Der Eindruck den er hierbei hinterlassen hatte, war wohl so eindrucksvoll, dass sich hieraus eine Freundschaft und später eine lange eheliche Beziehung entwickelte. Auf diese Episode angesprochen, geraten beide heute noch ins Schmunzeln.

Bevor es aber zu dieser schicksalhaften Begegnung kam, musste Ernst Pippinger mit seiner Mutter und noch zwei Brüdern aus seinem Heimatort Ullersdorf im Sudetenland fliehen. Eine dauerhafte Bleibe fanden sie dann, zusammen mit ihrem dort bereits untergekommenen Vater, in Rothenburg ob der Tauber. Als Ernst Pippinger 1948 in Gebsattel eine Bäckerlehre begann, war der Grundstein für seine spätere Berufslaufbahn gelegt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass er schon zu Beginn seiner Ausbildung ein klares Ziel vor Augen hatte: ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

Bis es dann tatsächlich soweit war, arbeitete Ernst Pippinger in verschiedenen Bäckereien in Creglingen, Weikersheim, Schwäbisch Hall und Ludwigsburg. Nach der Meisterprüfung 1959 in Stuttgart war der Jubilar noch bis 1965 bei der Weikersheimer Bäckerei Gehringer tätig, wo er sich gleichzeitig den letzten Schliff auf dem Weg in die Selbstständigkeit holte.

Während dieser Zeit lernte er seine Frau Wilma, wie bereits erwähnt, durch eine filmreife Fügung kennen und lieben. Wilma, geborene Rupp, war zu diesem Zeitpunkt als Verwaltungsangestellte bei der Stadtverwaltung Weikersheim beschäftigt, wobei sie diese Tätigkeit bis zur Eröffnung ihrer gemeinsamen Bäckerei im Herbst 1965 fortführte.

Durch die Übernahme der Bäckerei Walter Baumann in Bad Mergentheim schaffte das Ehepaar den Sprung in die Selbstständigkeit, wobei die anfangs angemieteten Räumlichkeiten im Jahre 1979 nach einem Kauf in ihr Eigentum übergingen. Neben seiner täglichen Arbeit, war Ernst Pippinger lange Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender von „Bäko“ unterwegs und brachte daneben „seinen“ Berufsschülern, das richtige Backen bei.

Dieser beruflichen Entwicklung voraus ging am 25. Juli 1959 die kirchliche Trauung in der Johanneskirche in Rothenburg ob der Tauber. Was folgte, waren die Geburten ihrer Töchter Edith, Sylvia und Heike. Zwischenzeitlich hatte sich ihre Bäckerei zu einem beliebten Treffpunkt für Brot- und Backwarenfans entwickelt. Eine Spezialität der Bäckerei Pippinger war „ die Seele“, ein baguetteartiges Weißbrotgebäck der schwäbischen Küche.

Als die Eheleute Pippinger ihre Bäckerei Mitte 1994 aus gesundheitlichen Gründen schließen mussten, wurden ihre Hobbys, zum Mittelpunkt ihres Rentnerlebens. Neben dem Tanzen, dem Skifahren, stellte die Segelleidenschaft des Jubilars, der nach einer Eingewöhnungszeit auch seine Frau Wilma und die Kinder rückhaltlos folgten, das absolute Highlight dar. Nach dem Erwerb des Segelscheins ging es mit dem zwischenzeitlich erworbenen sieben Meter langen Boot per Segeltörns nach Bornholm, dem Inselmeer, der schwedischen und holländischen Küste bis nach Dänemark. Auch der Bodensee war ein Dauerziel. Seit ihrer Mitgliedschaft im Lauffener Segelclub hatten sie dort auch einen Bootsliegeplatz. Diese Segelleidenschaft frönte das Ehepaar zusammen mit ihren Kindern von 1984 bis 2006. Die Liebe und Leidenschaft zum Segeln zeigt sich auch in den zahlreichen Segelschiffsmodellen, darunter die „Gorch Fock“, die Ernst Pippinger in seiner Freizeit baute und die heute noch die Wohnung zieren.

Nachdem das Ehepaar Pippinger in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, beschäftigt es sich zwischenzeitlich vorwiegend mit dem Lösen von Kreuzworträtseln, dem Zeitung lesen und der Verfolgung der Kommunal- und Weltpolitik. Ihr besonderer Stolz gilt den sieben Enkeln und zwei Urenkeln.

Seitens der Stadt Bad Mergentheim überbrachte Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn einen Geschenkkorb sowie die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich diesen Wünschen gerne an und hoffen, dass dem Jubelpaar noch viele glückliche Jahre beschieden schein mögen. foh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019