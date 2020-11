Landrat wendet sich an die Kanzlerin

Mosbach.Die Pandemiebekämpfung fordert alle Beteiligten nach wie vor in einem bisher noch nie da gewesenen Maß. Für Landrat Dr. Achim Brötel ist das umgekehrt aber auch Anlass genug gewesen, um sich mit einer Corona-Zwischenbilanz von der Basis direkt an die Bundeskanzlerin zu wenden. „Dass Deutschland bislang im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Welt erstaunlich gut durch die Krise gekommen ist, liegt an mehreren Faktoren: Der entschlossenen, zugleich aber auch besonnenen Reaktion der Politik, unserem starken Sozialstaat, der geholfen hat, Vieles aufzufangen und Schlimmeres zu verhindern, dem hohen Maß an Solidarität und Gemeinsinn bei den Menschen, nicht zuletzt aber eben auch unserem funktionierenden Gesundheitssystem.“

Kein anderes Land in Europa habe nämlich mehr Betten und vor allem auch mehr Intensivbetten als Deutschland. „Genau das, was uns die Bertelsmann-Studie, aber auch eine unheilvolle parteienübergreifende Allianz von Gesundheitspolitikern im Deutschen Bundestag immer wieder kritisch vorgehalten hat, nämlich die vergleichsweise hohe Bettendichte, ist jetzt gerade umgekehrt aber unser ganz entscheidendes Pfund. Das hätten in der Krise plötzlich auch diejenigen anerkannt, die es vorher ausdrücklich kritisiert hatten“, so Brötel. Auf einmal habe das große Ziel wieder Ausweitung der Kapazitäten geheißen. Das könne man allerdings nur dort tun, wo es überhaupt noch Krankenhäuser gibt.

Flächendeckende Strukturen

Genau an diesem Punkt sieht der Landrat deshalb auch akuten politischen Handlungsbedarf in Berlin: „Ohne eine flächendeckende und nachhaltig finanzierte Krankenhausstruktur wird es künftig weniger denn je gehen“. Wenn man die vergangenen 15 Jahre Revue passieren lasse, dann sei es in Sachen Krankenhausfinanzierung in Deutschland allerdings kontinuierlich und zuletzt sogar dramatisch immer schlechter geworden. Das sei eine Entwicklung, die ihm große Sorgen mache und die auch die Menschen vor Ort emotional massiv umtreibe. Leider sei das zumindest vor Corona von der Politik jedoch konsequent ignoriert worden. Selbst Bundesgesundheitsminister Spahn habe noch unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland ganz offen „mehr Mut bei der Schließung von kleineren Krankenhäusern“ gefordert. Vielleicht habe uns die „Katastrophe Corona“ also gerade noch zur rechten Zeit ereilt.

