Landestreffen: „Eindrücke, die man nie vergisst“

Bad Mergentheim.Mit einem aufrichtigen „Furchtlos und treu“ blickte das Historische Schützen-Corps Bad Mergentheim in seiner Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. Nach der Begrüßung durch Hauptmann und Vorsitzenden Andreas Schweizer gab Adjutant und Schriftführer Günther Etzl einen umfassenden Bericht über die zahlreichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Das Historische Schützen-Corps zählt derzeit 89 Mitglieder, davon 47 Aktive, 28 Passive, 13 Bürgerfrauen und ein Ehrenmitglied.

Neben den drei Wachaufzügen, dem Neujahrsschießen und dem St. Georgs-Tag, nahmen die Damen und Herren des Corps auch am Kalten Markt in Ellwangen und dem Neujahrsempfang der Stadt Bad Mergentheim teil.

Höhepunkt des vergangenen Jahres war jedoch das Landestreffen der Wehren und Stadtgarden in Schwäbisch Hall. Dieses Großereignis, das über zwei Tage ging, hinterließ Eindrücke, „die man nie vergisst“, so Andreas Schweizer.

Auch die Mitgliederwerbung kommt im Historischen Schützen-Corps nicht zu kurz: Sowohl beim Neubürgerempfang, als auch beim Schlosserlebnistag im Residenzschloss stellte sich das Corps interessierten Gästen vor.

Ein weiterer Höhepunkt des Vereins war der Herzog Paul Abend im September. In diesem Rahmen wurde der mittlerweile traditionelle historische Vortrag eingebettet. Sascha Kimmelmann referierte ausführlich über die „Urbansbruderschaft“.

Auch zahlreiche Schützenwettbewerbe gehörten in das Jahresprogramm des Historischen Schützen-Corps: Neben dem Herzog-Paul-Schießen am 6. April fand am 21. November das Ehrenscheiben-Schießen statt, das Kamerad Jürgen Michelberger bereits zum dritten Mal für sich entscheiden konnte.

Das Vereinsjahr wurde mit dem weihnachtlichen Abend im Torwachhaus abgerundet. Das Torwachhaus in der Mühlwehrstraße ist das Vereinsheim des Historischen Schützen-Corps. Dieses „Schmuckkästchen“, das die Geschichte des Corps darstellt, wurde bislang jeden Freitag für Besucher geöffnet. Leider muss aufgrund der Pandemie das Torwachhaus derzeit noch geschlossen bleiben. Nach dem Bericht des Fouriers (Kassiers) Willy Wetzel, dem die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bestätigten, wurde der Vorstand einstimmig vom Auditorum entlastet.

Die Versammlung endete mit den Wahlen zur Vorstandschaft: Vorsitzender bleibt Andreas Schweizer, sein Stellvertreter ist Nikolaus Schmitt, Schriftführer ist Günther Etzl. Der langgediente Fourier Willy Wetzel legte in dieser Versammlung sein Amt nieder. Für ihn wurde René Föhr in den Vorstand gewählt. Willy Wetzel wurde zum Ehrenfourier ernannt und erhielt die goldene Ehrennadel des Schützen-Corps.

Für das restliche Jahr 2020 sei, so Andreas Schweizer im November ein Scheibenschießen geplant, der traditionelle weihnachtliche Abend sei für die Mitglieder als lockere Zusammenkunft im Außenbereich des Torwachhauses geplant. hsc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020