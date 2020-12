Landesgartenschau in Bad Mergentheim?

Bekommt Bad Mergentheim den Zuschlag für eine Landesgartenschau? Die Entscheidung fällt wohl am Dienstag.

Bad Mergentheim. Im Jahr 2032 oder 2034 oder 2036 soll es endlich auch eine Landesgartenschau im Main-Tauber-Kreis geben. Die Kurstadt reichte die mittlerweile dritte Bewerbung vor zwölf Monaten offiziell ein.

Die Bürger stünden hinter dem Projekt, ebenso die Wirtschaft, viele Vereine und Organisationen, außerdem die Kurverwaltung, das Landratsamt, die Staatlichen Schlösser und Gärten (Deutschordensmuseum) sowie die Abgeordneten für die Region, erklärte Oberbürgermeister Udo Glatthaar in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2019. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage im Staatsministerium erfuhr, steht die Vergabe-Entscheidung durch die Landesregierung in Stuttgart wohl am Dienstag an, sofern die Corona-Krise nicht auch dieses Thema noch überlagert.

Für eine Gartenschau in den selben Jahren haben sich übrigens auch Crailsheim, Ludwigsburg, Nürtingen, Offenburg, Rastatt, Schwaikheim/Winnenden (interkommunal) sowie Tübingen beworben.

