Längstes Kunstwerk des Taubertals

Bad Mergentheim.Bei einer Mal-Aktion ist im Schlosshof das „längste Bild im Taubertal entstanden“. Nun wird es im Rathaus ausgestellt.

Jung und Alt haben die 20 Meter lange Leinwand mit viel Leidenschaft und Freude bemalt. Für den Verein „Junge Kultur.unartig“ als Veranstalter war das offene Kunstprojekt ein voller Erfolg. Es beflügelte nicht nur die Kreativität der vielen Akteure, sondern wirkte auch gemeinschaftsstiftend.

Nun wird das „längste Bild“, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt, im ersten Obergeschoss des Neuen Rathauses öffentlich ausgestellt. Auf den Fluren der Verwaltung ist es aufgeteilt in 20 farbenfrohe Einzelwerke. Dadurch ergibt sich noch einmal eine ganz neue und andere Wirkung als am Entstehungstag im Schlosshof.

Besichtigt werden kann das Kunstwerk noch bis Mitte September während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr, montags von 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr. stv

