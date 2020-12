Kurstadt darf im Jahr 2034 die Landesgartenschau ausrichten

Es ist geschafft: Die dritte Bewerbung war erfolgreich! Bad Mergentheim erhielt am 15. Dezember 2020 den Zuschlag für die Landesgartenschau 2034. Im neuen Jahr wird der weitere Fahrplan beraten.

Bad Mergentheim. Jubelschreie und knallende Sektkorken gab es an diesem Dienstag, genauer gesagt am 15. Dezember, viele in Bad Mergentheim – unter anderem im Rathaus. Die Entscheidung der Landesregierung, Bad Mergentheim den Zuschlag für die Veranstaltung der Landesgartenschau im Jahr 2034, also in 14 Jahren, zu erteilen, löste vielerorts große Freude aus.

Ja, klar, es ist noch lange hin bis 2034, aber allein die Aussicht, die Stadtentwicklung in den nächsten Jahren mit zusätzlichem Geld aus Stuttgart voranbringen zu können, trieb die Befürworter des Projekts – und das waren viele – voran. Die Bürger (unter anderem mit über 600 Ideen), die lokale Wirtschaft, zahlreiche Vereine und Organisationen, außerdem die Kurverwaltung, das Landratsamt, die Staatlichen Schlösser und Gärten (Deutschordensmuseum) sowie die zuständigen Abgeordneten für die Region stellten sich in den vergangenen Jahren hinter das Vorhaben und die Bewerbung.

Stadtbaudirektor Bernd Straub stellte zuletzt im Dezember 2019 die Details der bisherigen Planungen für eine Landesgartenschau in der Kurstadt vor: Zu den anvisierten Gesamtkosten sagte er damals, dass man mit 34,4 Millionen Euro rechne, davon 23,4 Millionen für die Daueranlagen und elf Millionen Euro für die Durchführung. Wobei zu berücksichtigen sei, dass die Stadt fünf Millionen Euro vom Land als festen Zuschuss erhalte und sich weitere großzügige, anteilige Fördermöglichkeiten ergeben würden. Rund um das Veranstaltungsjahr selbst könnten durch Eintrittskarten, Sponsoren und Mieteinnahmen bis zu 80 Prozent der Kosten refinanziert werden, zeige die Erfahrung anderer Städte, so Straub.

Viele Bereiche betroffen

Vier Leitthemen sollen die Bad Mergentheimer Landesgartenschau prägen: „Gewässer“ (Tauber und Wachbach), „Städtebau“, „Landschaft und Freiräume“ sowie der „Verkehr“. Ein barrierefreier Umbau der Fußgängerzone, Wasserläufe und Brunnen sowie ein neuer Gänsmarkt mit Aufenthaltsqualität, ein schöner Bahnhofsplatz, eine Revitalisierung der Wachbach und ein neues Herrenwiesenquartier samt Konversion der Sägewerks-Brache in ein urbanes Gebiet zählen zu den bisherigen Überlegungen. Im Kapitel „Ketterberg“ wird dessen Charakter als „Balkon der Stadt“ laut Straub noch deutlicher herausgearbeitet, der „Wald der Zukunft“ soll hier erlebbar werden, ein Landschaftssteg und ein Baumwipfelbogen sollen den Panorama-Blick ins Taubertal eröffnen.

Die Idee einer Seilbahn auf den Ketterberg bleibe als mögliche Attraktion in der Planung bestehen, werde jedoch in ihrer Gewichtung zurückgenommen und als denkbares Modell für Investoren (also nicht mehr auf Kosten des Steuerzahlers) geführt.

Ein neuer Hochwasserschutz und ein naturnaher Stadtstrand sind in den Plänen enthalten, ebenso neue Fuß- und Radwege, 440 Baumpflanzungen, die Dachbegrünung von über 92 000 Quadratmetern Fläche und die Entsiegelung von fast 40 000 Quadratmetern.

Der Schloss- und Kurpark sollen zum Hauptveranstaltungsgelände werden und sich daran – über den grünen Boulevard „Igersheimer/Deutschordenstraße“ – die „Zukunftsstadt“ mit dem Auenland anschließen. Der Wildpark und auch die 13 Stadtteile sollen in das Großprojekt eingebunden werden.

In 2021 wird nun zunächst der grobe Fahrplan bis 2034 abgesteckt. Erst danach stehen Einzelentscheidungen des Gemeinderats an. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt dann Stück für Stück. . .

