Kurse und Online-Kurse starten

Bad Mergentheim.An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Präsenz- und Online-Kurse. Hier ein kurzer Überblick.

„Die Welt der Apps für Smartphones und Tablets, wird am Samstag, 14. November, bei einem Einzelseminar erläutert. Der Kurs eignet sich sowohl für Einsteiger, als auch für mit den mobilen Geräten bereits bestens vertraute Nutzer, die die neue und hilfreiche Apps für Android, iOS oder Windows kennen lernen möchten.

Bereits am Vormittag des gleichen Tages, findet als eigener Kurs das Seminar „Mein Smartphone und mein Tablet“ statt, das die Grundlagen zu den Geräten vermittelt. Hier dreht sich alles um Smartphones und Tablets, die mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet sind.

Kreativ wird es mit dem Tages-Angebot „Airbrush – Die Kunst aus der Sprühpistole“. Am Samstag, 14. November, können die Teilnehmer hier eintauchen in die Welt der fantastischen Farbverläufe. Am gleichen Tag startet mit „Resilienztraining kompakt“ zudem noch ein vierter Kurs. Er hilft bei insgesamt zwei Terminen dabei, die psychische Widerstandskraft zu stärken.

Im Bereich Sprachen umfasst das Angebot vier Veranstaltungsreihen: Ungarisch (ab 18. November, zehn Termine); Neugriechisch (ab 23. November, zehn Termine); Deutsch für Anfänger am Vormittag (ab 23. November, 15 Termine) sowie „Business Englisch B1.1“ in der Kleingruppe (ab 3. Dezember, zehn Termine).

Wer sich aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation lieber virtuell weiterbildet, hat die Möglichkeit, an drei Online-Kursen teilzunehmen: „Medizintechnologie in der Pflege“ (Donnerstag, 19. November); „Die Erfindung des (jüdischen) Essens: Popkultur, Ernährung, Identität“ (12. November) oder „Gerechtigkeit und Gesundheit – wie kann die Pharmaforschung allen zugutekommen?“ (20. November). Info, Beratung und Anmeldung zu allen Kursen ist wie folgt möglich: Telefon 07931 / 57-4300; www.vhsmgh.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020