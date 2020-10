Kurs in sechs Teilen

Bad Mergentheim.Die Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim bietet ab dem 5. Oktober an insgesamt sechs Abenden jeweils um 20 Uhr einen Selbstverteidigungskurs für Männer an.

Die Kurse finden in der Turnhalle in der Au (Maurus-Weber-Straße) statt. Unter der Leitung von Andreas Schleicher, Landestrainer im Ju Jutsu Verband Württemberg, werden hier in Theorie und Praxis einfache und praxisnahe Abwehr-, und Schlagtechniken, sowie Übungen zur Selbstbehauptung erlernt.

Die Teilnehmerzahl des Selbstverteidigungskurses ist auf 18 Personen begrenzt. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020