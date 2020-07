Kurpark wieder eintrittspflichtig

Bad Mergentheim.Nachdem nun im Kurpark alle Attraktionen wieder angeboten und benutzt werden dürfen, beginnt ebenfalls die Zeit der Kurparkkontrolle. Ab Montag, 13. Juli, werden die Kassenhäuschen/Eingänge am Kurpark wieder besetzt. Der innere Kurpark ist täglich (außer Dienstag und Donnerstag) von 14.30 bis 17 Uhr eintrittspflichtig. Besucher, die keine Kur- und Gästekarte oder keine Jahres-Einwohnerkarte besitzen, haben einen entsprechenden Eintritt zu entrichten. Das Kur- und Salonorchester Hungarica ruft täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 15.30 Uhr zum Kurkonzert in die Wandelhalle und bei schönem Wetter am Musikpavillon auf. Nach und nach finden auch wieder Angebote des Instituts für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness statt. Aktuelle Informationen hierzu stehen auf den Plakataushängen und im Veranstaltungskalender auf der Homepage www.bad-mergentheim.de. Interessierte Teilnehmende werden gebeten, die neuen Anmelderegeln zu beachten. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020