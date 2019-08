Kurorte kämpfen um Kunden

Bad Mergentheim.Bei der AOK-Bezirksratssitzung waren die Angebote für die Versicherten und die Zusammenarbeit mit den Reha-Standorten in der Region im Blick.

Einleitend informierte Kurdirektorin Katrin Löbbecke über den Standort Bad Mergentheim, eines von vier staatlichen Kurbädern in Baden-Württemberg. Seit 2012 verzeichnet die Kurstadt stetig ansteigende Besucherzahlen. Mit 149 776 Gästen verbuchte man 2018 ein Plus von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um 1,61 Prozent legte das Wachstum bei 715.745 Übernachtungen zu. Im Durchschnitt blieben Besucher 4,8 Tage in der Stadt.

Zuversichtlich blickt die Kurdirektorin auf die Zukunft des Standorts und die 3.160 Arbeitsplätze, die von den Bereichen Kur, Gesundheit und Touristik abhängig sind. Diverse Institutionen haben der Stadt Bad Mergentheim ihre Gütesiegel für exzellenten Service und eine nachhaltige Ausrichtung verliehen. Focus Money etwa gab die Wertung „Top Kurort 2019“. Den Ärztemangel spüren die Heilbäder bundesweit, denn Badeärzte sind rar, teilweise gar nicht mehr vor Ort. Nicht aber in Bad Mergentheim, wo eine Medizinerin und ein Mediziner dafür gewonnen werden konnten, ihre Zusatzqualifikation als Badearzt zu erwerben. „In einer immer älter werdenden Gesellschaft wird der Bedarf nach Rehabilitationsangeboten steigen. Bad Mergentheim ist dafür gerüstet“, so Katrin Löbbecke. Die AOK Heilbronn-Franken trägt ihren Teil zur Stärkung der Kurstädte in Heilbronn-Franken bei. Rund 17,5 Millionen Euro gab sie im vergangenen Jahr für die Rehabilitation ihrer Versicherten aus. Von 4.604 stationären Rehabilitationsfällen wurden 60 Prozent in der Region versorgt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019