Kurort jetzt mit Prädikat im Schild

Bad Mergentheim.Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion , MdL Wolfgang Reinhart äußerte sich zur Ortsschilderinitiative des Heilbäderverbandes: „Bad Mergentheim darf zukünftig die Bezeichnung Staatlich anerkanntes Heilbad auf dem Ortsschild tragen. Ich freue mich über diese Entscheidung, denn sie stärkt die Kurorte und würdigt ihre herausragende Bedeutung für den Tourismus in unserem Land.“

Hintergrund: 38 Kurorte im Land – darunter auch Bad-Mergentheim – dürfen in Zukunft die Kurort-Prädikate auf den Ortstafeln an den Ortseingängen führen. Der Heilbäderverband Baden-Württemberg (HBV) hatte hierzu eine entsprechende Initiative gestartet. Am Freitag, 10. Januar wird der Innenminister den Bürgermeistern die Verleihungsurkunden im Innenministerium überreichen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020