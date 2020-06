Kurorchester spielt wieder, Brücke offen

Bad Mergentheim.Seit Juni sind weitere Lockerungen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft getreten und so sind jetzt Konzerte mit weniger als 100 Besuchern unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wieder erlaubt. An diesem Wochenende startet auch das Kur- und Salonorchester Hungarica wieder. Am Samstag und Sonntag jeweils um 15.30 Uhr findet ein Kurkonzert im Kurpark statt, bei schönem Wetter im Musikpavillon und bei schlechter Witterung in der Wandelhalle.

Ab dem Wochenende wird auch erstmals die neue Tauberbrücke provisorisch geöffnet sein, so dass die Besucher wieder den üblichen Weg zum Kurpark und den Konzerten gehen können. Die feierliche Einweihung folgt noch.

Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Konzertbesucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten laut Kurverwaltung genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Weiter wird mitgeteilt: „Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet. Das Kur- und Salonorchester Hungarica freut sich, endlich wieder für die Gäste, Einwohner und Kurparkbesucher musizieren zu können. Die beliebten Kurkonzerte im wunderschönen Ambiente des Kurparks leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlfühl-Ambiente in Bad Mergentheim.“

Die Dauer der Konzerte beträgt ca. 90 Minuten. Das Ensemble bietet ein großes Repertoire – von klassischen Klängen über Tanzmelodien bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Ab der nächsten Woche sind die Auftritte dann wieder in gewohnter Weise als Nachmittags- und Abendkonzerte geplant. Die Konzerte sind für Inhaber der Kur- und Gästekarte beziehungsweise der Jahres-Einwohnerkarte frei. Doch nicht nur das Kurorchester, sondern auch die Wasserspiele haben musikalisch etwas zu bieten. Ab dem Wochenende tanzen die Fontänen wieder zu den Musikstücken wie unter anderem „Phantom of the Opera“ oder „Power of Love“. kv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020