Kunst, Computer und viele Sprachen

BAD MERGENTHEIM.An der Volkshochschule starten eine Reihe interessanter Kurse. Bunt und kreativ geht es in den Herbst mit Angeboten aus dem künstlerischen Bereich. Der Einstiegskurs „Aquarellmalerei“ startet am Freitag, 11. Oktober (drei Termine, freitags nachmittags).

Ab Mittwoch, 16. Oktober, kann der Grundkurs „Malen mit Pigment“ besucht werden (sieben Termine, mittwochs abends). Über zehn Abend-Termine streckt sich das Programm „Ikonenmalerei“, zu dem die Teilnehmer erstmals am Donnerstag, 10. Oktober, zusammenkommen. Wer lieber fotografiert, der bekommt bei „Richtig fotografieren mit der Digitalkamera“ Impulse. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene sind hier willkommen. Die insgesamt zwei Termine finden am Samstag, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, ganztägig statt. Als Einzeltermin kann bereits am Mittwoch, 9. Oktober der Kurs „Makrofotografie – faszinierende Motive in der Natur“ besucht werden.

Im Bereich „Beruf und Karriere“ wird am Samstag, 12. Oktober, ganztägig der Rhetorikbaustein „Sprechen und Stimme 1“ angeboten. Ein kompakter EDV-Orientierungskurs über nur vier Abendtermine startet am Donnerstag, 10. Oktober. Achtmal treffen sich die Teilnehmer des Kurses „Fit am Computer fürs Büro – professionelle Nutzung von MS Office“, der am Dienstag, 15. Oktober, startet. Und schließlich können Jugendliche ab 13 Jahren wie auch Erwachsene wieder das „Tastschreiben kompakt“ erlernen. Hierzu werden sechs Abendtermine ab Freitag, 11. Oktober, angeboten.

Die beiden Gesundheitskurse im Herbst mit freien Plätzen sind „Fit nach der Geburt“ (ab Montag, 7. Oktober, acht Termine, abends) sowie „Beckenbodentraining nach dem Tanzberger-Konzept“ (ab Dienstag, 1. Oktober, acht Termine, morgens).

Und natürlich dürfen wieder eine ganze Reihe an Sprachkursen nicht fehlen: Englisch A2.2 am Vormittag (ab Montag, 30. September, 15 Termine); Englisch B1 am Morgen (ab Dienstag, 1. Oktober, 15 Termine); Englisch B2 am Abend (ab Dienstag, 1. Oktober, 15 Termine); Englisch B2.1 am Morgen (ab Mittwoch, 2. Oktober, 15 Termine); Französisch A1.1 für Anfänger (ab Donnerstag, 10. Oktober, 12 Abendtermine); Französisch A2.2 (ab Mittwoch, 9. Oktober, 12 Abend-Termine); Französisch B2 (ab Mittwoch, 2. Oktober, 15 Vormittags-Termine); Türkisch A1.2 (ab Dienstag, 1. Oktober, 15 Abend-Termine); türkisch B1 (ab Montag, 30. September, 15 Abend-Termine); Deutsch für Anfänger (ab Montag, 14. Oktober, 15 Abend-Termine) und Deutsch B2 (ab Donnerstag, 10. Oktober, 33 Abend-Termine). stv

