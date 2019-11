Kundgebung der Landwirte in Markelsheim

Markelsheim.Die Landwirte machen sich mit ihren Treckern auf nach Berlin, um dort am 26. November gegen die Agrarpolitik des Bundes und der EU zu demonstrieren. Am Sonntag, 24. November, startet am frühen Morgen an drei Orten in Baden-Württemberg eine Staffelfahrt, die die teilnehmenden Bauern am Abend nach Markelsheim führt. Dort werden laut Veranstalter auf dem Gelände der BAGeno, im Unteren Wasen 30, mehr als 200 Landwirte mit ihren Treckern erwartet. Die Staffeln sollen zwischen 18 und 19 Uhr eintreffen, die Kundgebung startet dann zwischen 19 und 19.30 Uhr. Bild: DPA

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019