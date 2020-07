Kulturamt gratuliert zur Förderung

Bad Mergentheim.Gut 18 000 Euro Landesförderung aus dem Programm „Kultur Sommer 2020“ erhält das interkulturelle Theater-Projekt „Odyssee õuo“ von der Studiobühne des Kulturvereins Bad Mergentheim. Das Kulturamt der Stadtverwaltung begleitet und unterstützt dieses Projekt – auch in Bezug auf Förder-Anträge.

Kulturamtsleiter Kersten Hahn gratuliert dem Kulturverein herzlich zum Erfolg: „Das zeigt, dass hier in Bad Mergentheim ein wirklich gutes Theater-Konzept entwickelt wurde, auf das wir uns schon jetzt freuen. Zudem wird das Projekt einer von vielen spannenden Kultur-Bausteinen in unserem Veranstaltungskalender der Nach-Corona-Zeit sein.“ Regisseur Florian Brand ergänzt: „Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung und Unterstützung. Wir sehen uns in der Verantwortung, aus den Möglichkeiten, die uns damit eröffnet werden, ein gutes und sinnvolles Projekt zu kreieren.“

Das vom Kunstministerium ins Leben gerufene Förderprogramm „Kultur Sommer 2020“ dient der Unterstützung von Veranstaltungsformaten unter Corona-Bedingungen. Bei Anträgen wird insbesondere auf die Zahlung angemessener Künstlerhonorare sowie auf die Kreativität und Umsetzbarkeit der Projekte geachtet. Unterstützt werden insbesondere solche Veranstaltungen, deren Durchführung einen Landeszuschuss zwingend erfordert. Für die zweite Förderrunde, bei der das Projekt aus Bad Mergentheim zum Zuge kam, hatten sich weit mehr als 100 Projekte aus dem ganzen Land beworben. Das Land unterstützt insgesamt 52 Projekte. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020