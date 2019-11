Kult-Comedy, Band „Schandmaul“ und mehr zu erleben

Bad Mergentheim.Jedes Jahr gibt die Kurverwaltung in Kooperation mit dem Kultur- und Tourismusamt der Stadt Bad Mergentheim einen Veranstaltungskalender in Broschürenform heraus, in dem eine Auswahl der Bad Mergentheimer Veranstaltungen für das kommende Jahr präsentiert wird. Rechtzeitig zur Wintersaison ist nun der Folge-Kalender mit den Terminen für 2020 erschienen. Die neue Ausgabe hat wieder viele Highlights im Gepäck: Ob Ausstellungen, Theater, Kleinkunst, Konzerte, Vorträge, Comedy und vieles mehr, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Beispielsweise gastiert der bekannte Schauspieler Martin Luding am 29. Februar mit der One-Man Kult-Comedy „Caveman – Du sammeln, ich jagen“ im Kursaal. Glamourös, bunt und einzigartig ist die „Mirage Show“ mit Stargast Gloria Gray. Am 19. März tritt die außergewöhnliche Varieté-Künstlerin mit Travestie, Cabaret und Schlager im Kursaal auf.

Nach einem gelungenen Open-air-Wochenende diesen Jahres im Klanggarten, wird es auch im nächsten Jahr wieder zwei hochkarätige Konzertveranstaltungen im Kurpark geben: Am 12. Juni tritt die deutschsprachige Mittelalter-Folk-Rock-Band „Schandmaul“ mit ihrem Programm „Artus“ im Klanggarten auf. Der darauffolgende Tag steht im Zeichen von „Blue Onions“ – sie sind die Nummer 1 der „Blues Brothers“-Tribute-Bands.

Der Kalender ist kostenlos im Haus des Gastes sowie bei der Tourist-Info erhältlich. kv

