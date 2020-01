Künftig besser nachdenken

Beinahe täglich führt mich mein Weg am ehemaligen Handelshof in Bad Mergentheim vorbei und jedes Mal ärgere ich mich darüber, dass ein relativ neues Gebäude einfach abgerissen wird.

Ich ärgere mich, dass Türen, Fenster, Lichter etc. einfach herausgerissen werden und in den Container wandern. Dinge, die mir fast wie neu erscheinen, werden einfach entsorgt. Das ist die Wegwerfgesellschaft ! Ich bin mir sicher, dass davon noch vieles wiederverwertet und eingebaut werden könnte, aber leider ist ein fachgerechter Ausbau wahrscheinlich nun mal sehr teuer, da ist es doch schnell und kostengünstiger rausgerissen. In Zeiten von Rohstoffknappheit, Klimawandel und erschreckenden Abbaumethoden, meist in Ländern der Dritten Welt, sollten sich die Verantwortlichen dieser Entscheidung, sei es der Eigentümer oder die Stadt, schämen. Dasselbe Schicksal wird höchstwahrscheinlich auch bald die Mall treffen, da das langsame Sterben dieses Einkaufszentrums bereits begonnen hat. Ich hoffe allerdings sehr, dass beim Abriss besser nachgedacht wird als aktuell beim Ex-Handelshof-Gebäude.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020