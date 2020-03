Kündigung selbst vorgenommen

Bad Mergentheim.Seit dem Jahreswechsel ist die Filiale von Landwehr‘s Backhaus (aus Harthausen) am Gänsmarkt geschlossen. Darüber berichtete unsere Zeitung Mitte Januar als es in einem größeren Zusammenhang über die Veränderungen bei Bäckern und Metzgern in der Kernstadt ging.

Wie Thomas Landwehr von Landwehr‘s Backhaus gestern nun der Redaktion auf Nachfrage bestätigte, kündigte er selbst im Juli 2019 den Mietvertrag für seine Bäckerfiliale. Eine Kündigung der Räume durch den neuen Eigentümer wegen Eigenbedarf gab es nicht, räumte Landwehr ein. Die Entlassung von zwei Mitarbeiterinnen war die Folge der Filialschließung.

Inzwischen belegt die Räume am Gänsmarkt die Fahrschule „Drive out“ von Inhaber Harald Walbert. Er ist seit 2005 in Bad Mergentheim aktiv und freut sich, dass er zwei neue Arbeitsplätze verbunden mit dem Umzug an den Gänsmarkt schaffen konnte.

Harald Walbert stellt zudem klar: „Ich bin nicht Eigentümer des Gebäudes am Gänsmarkt.“ sabix

