Kritische Blicke auf die Nachrichtenflut

„Gib Falschmeldungen keine Chance“ – unter diesem Motto stand ein Praxisteil der FN-Aktion „Faktenchecker“. Am DOG lernten Schüler, wie man seriöse Nachrichten von „Fake“ unterscheidet.

Bad Mergentheim. Das Internet ist voll von interessanten Nachrichten – jeder kann dort „seine“ Neuigkeiten publizieren. Und genau das ist der Haken: Wo professionelle Journalisten ihre Beiträge auf seriöse, nachvollziehbare Quellen stützen, ist in den sozialen Medien auch dem „Fake“ Tür und Tor geöffnet.

Im Rahmen ihres breit angelegten Schüler-Projekts „Faktenchecker“ arbeiten die Fränkischen Nachrichten auch mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen. Zwei Referenten der LPB waren jetzt am Bad Mergentheimer Deutschorden-Gymnasium (DOG) zu Gast. In einem Workshop wurden Schüler des Leistungskurses Politik (verantwortlicher Lehrer: Dr. Steffen Schürle) jetzt in Sachen Fake News „gebrieft“.

Was sind eigentlich Fake News, wie kommen Schüler mit ihnen in Berührung, wie beeinflussen sie unser tägliches Leben und politische Entscheidungen? Und: Wie erkenne ich gefälschte Nachrichten? Victor Kappel und Leonie Wanner von der LPB führten in die komplexe Materie ein – und dann durften die Schüler selbst recherchieren und Nachrichten auf den Wahrheitsgehalt hin abklopfen.

„Gegner diskreditieren“

Fake News, das sind gezielte Falschinformationen, die oft „absichtlich in der Politik verwendet werden, um Gegner oder Gruppen zielt zu diskreditieren“, versuchte ein Schüler der Klasse 11a eine erste Begriffsbestimmung.

Beispiel „Flüchtlinge“: Hier hatten unseriöse „Berichterstatter“ in Onlinevideos Filmmaterial zusammengeschnitten, deren Zielrichtung für den kritischen Betrachter offensichtlich ist: Deutschland werde von Fremden förmlich überrollt, es drohe der „Ausverkauf“ der Bundesrepublik. „Dabei wird gezielt mit Emotionen gespielt“, hielt Leonie Wanner fest. Sensationsheischende Video-Titel und angsterzeugende Teaserfotos sollen hohe Zugriffszahlen generieren und die Internet-Nutzer zum Teilen der Videos bringen.

Warum? Weil politische Stimmung und Druck erzeugt werden sollen. Und weil hohe Klickzahlen den Verantwortlichen Geld in die Kassen spülen. Ein „Bild“-Zeitungs-Effekt, der online aber teils recht ausgefuchst produziert wird. Kaum jemand prüft nach, ob die bewegten Bilder überhaupt im Zusammenhang mit dem angeblichen Ereignis stehen. Junge Menschen, das machte eine Kurzumfrage der beiden LPB-Mitarbeiter in der Klasse klar, nutzengrößtenteils mehrere Stunden am Tag soziale Medien und sind dort dem „Sturm der Emotionen“ ausgesetzt. Klar wurde aber auch: die Schüler können bereits selektieren, sie teilen und vervielfältigen nicht „alles“. Aber: Je näher eine Nachricht persönlichen Interessensgebieten ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitteilungen „geliked“ oder weiterverbreitet werden. Echte Nachricht, Satire, Scherz („Hoax“) oder Falschinformation – was genau wir da „serviert bekommen“, das „kann uns kann das nicht egal sein“, so die Referenten. Je mehr die journalistischen Prüfungen wegfallen, desto größer sei die Gefahr, dass sich Unseriöses mit großer Geschwindigkeit und „Auflage“ verbreitet und damit letztlich vor falschen Entscheidungsgrundlagen „unerwünscht“ politische Entscheidungsprozesse beeinflusst werden können.

Um den Blick der Schüler zu schärfen, wurden sie in einem praktischen Workshopteil als „Fakten-Detektive“ mit verschiedenen Nachrichten konfrontiert. Sprache, Form, Ausdrucksweise und Stil – schon hier kann man mit einer kritischen Distanz Unterschiede feststellen. Sind die Quellen (wenn sie überhaupt genannt werden) glaubwürdig? In Videoanalysen beschäftigten sich die Schüler mit den Unterscheidungskriterien zwischen Agitation, „bösem“ Journalismus und und glaubwürdigen, gut recherchierten Nachrichten.

Die Schüler lernten so intensiv, was bei der täglichen Flut an Informationen aus Internet, Rundfunk, Fernsehen und Tageszeitung fundierte Nachrichten sind und wo es sich nur um Behauptungen, Gerüchte oder gar gezielte Falschmeldungen handelt.

