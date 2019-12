Kritik an „Schaufensterpolitik“

Bad Mergentheim.„Der Haushalt 2020 ist ein echtes Kraftpaket für die Stadtentwicklung“, startete Andreas Lehr seine Rede zum Zahlenwerk namens der CDU-Fraktion. Er hofft auf einen „Aufbruch in die goldenen 2020er Jahre“.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept habe „gut funktioniert“ und nach fünf Jahren Schuldenabbau seien nun für große Projekte wieder Kreditaufnahmen möglich und auch notwendig. Die wirtschaftliche Eintrübung mache laut Lehr nun ein „Haushaltssicherungskonzept“ erforderlich. Wirtschaftliches Denken und Handeln sei an allen Stellen nötig.

Mit 110 Anträgen sei die CDU in die Haushaltsberatungen gegangen, so Lehr, und habe am Ende auch die Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahme um 1,3 Millionen Euro mit erreicht. Er betonte auch, dass die Kinderbetreuung mittlerweile mit Kosten von rund sechs Millionen Euro zu Buche schlage und die Stadt hier an ihre Leistungsgrenze gebracht werde. Kindergärten und Schulen bezeichnete er als „Mega-Aufgabe des kommenden Jahrzehnts“.

Die CDU sieht als wichtige Aufgaben in 2020 an, ein Grundschulkonzept festzulegen, die Bauleitplanung, den Breitband- und WLAN-Ausbau voranzubringen. Um die Stadtteile und Stadtbezirke nicht zu vergessen, sollen zudem Ortsentwicklungskonzepte erarbeitet werden. „Dringend etwas tun, müssen wir auch in Sachen neuer Gewerbegebiete“, meinte Lehr, ehe er die „Schaufensterpolitik“ der Grünen anprangerte, weil diese zwar ein „Klimaschutzkonzept“ einfordern, aber keine eigenen Inhalte und Konzepte dazu liefern.

Kritik übte der CDU-Sprecher auch an der geplanten Einrichtung einer städtischen Wohnbaugesellschaft: „Was privat nicht funktioniert, soll jetzt mit städtischem Geld erfolgen. Statt 25 000 Stammkapital sind wohl eher 25 Millionen notwendig“, monierte Lehr den Kurs der anderen Fraktionen. Die CDU sei dagegen, weil hier wohl der Versuch unternommen werde, „wesentliche finanzielle Fragen am Gemeinderat vorbei zu klären“. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019