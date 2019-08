„Krieg lässt sich nicht wegwünschen“

„Der Krieg der Zukunft“ war Thema eines Vortrags beim 15. Ketterberg-Dialog im Reinhold-Würth-Haus in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. Referent in der Vortragsreihe von „Würth Industrie Service“ war der Diplom-Pädagoge, Generalleutnant und Kommandeur des Eurocorps’ Jürgen Weigt aus Straßburg. „Teile eines Kriegs der Zukunft sind bereits erschreckend Realität oder sind auf dem Wege, Wirklichkeit zu werden“, betonte Würth-Geschäftsführer Rainer Bürkert zu Beginn an die über 150 Gäste gerichtet, darunter zahlreichen Vertreter aus Kommunen, Politik, Wirtschaft und Militär.

Weigt beschäftigt sich intensiv mit dem „Krieg der Zukunft“ und den „neuen Arten“ des Kampfes und der Kriegsführung. Dazu gehören neue Angriffsmethoden, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen wie Cyber-Angriffe, aber auch die sogenannte „asymmetrische Kriegsführung“ oder der internationale Terrorismus.

Ob in Syrien, im Irak, in Afghanistan oder in Zentralafrika: überall herrschen in Krisen- oder Konfliktgebieten mittlerweile andere Arten des Kampfes, Terrors oder der Kriegsführung, verdeutlichte Weigt. „Der Krieg der Zukunft“ sei im bundesrepublikanischen Alltag ebenso wie Krieg generell ein „sperriges“ Thema, so dass Diskussionen insbesondere über militärische Gewalt zumeist nur in geschlossenen Zirkeln und in der Öffentlichkeit allenfalls äußerst kontrovers geführt würden. Allerdings müsse – ohne „zu zündeln“ und Wertungen, was moralisch richtig oder falsch sei – die Faktenlage betrachtet sowie überlegt werden, wie Politik und Militär darauf reagieren sollen. „Ich bin kein Hellseher, möchte jedoch Erfahrungen und Gedanken mitteilen, die sich nicht nur an bestimmte Zielgruppen wie Soldaten richten, sondern auch an Bürger und die Öffentlichkeit“, stellte Weigt klar.

Wer in die Zukunft blicken wolle, müsse über die Vergangenheit und Gegenwart Bescheid wissen und sich damit beschäftigen. „Der Krieg der Zukunft lässt sich nicht programmieren und nicht wegwünschen“, betonte Weigt. Mit Blick sowohl zurück als auch in die Gegenwart sowie in die Zukunft lasse sich jedoch auf jeden Fall voraussehen, dass die Unterscheidung, ob in einer Region gerade Frieden oder Krieg herrscht, immer mehr verwischt und auch immer weniger prognostizierbar werde. Einhergehend werde das von Nationalstaaten ausgeführte Gewaltmonopol immer mehr von anderen Gruppierungen wie etwa Terrororganisationen überlagert.

„Streitigkeiten zwischen Nationen und Konflikte lassen sich nicht mit Waffen lösen. Das ist eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben“, betonte der Referent.

Die Landes- und Bündnisverteidigung nannte Weigt eine Tautologie, entsprechend einem „weißen Schimmel“. Schließlich ende Verteidigung erstens nicht an der Landesgrenze und zweitens sei man auf die Bündnisverteidigung angewiesen, da uns betreffende Konflikte oft Tausende Kilometer entfernt entstünden. Gewalt, machte Weigt klar, könne nicht das einzige Mittel sein, um Ziele zu erreichen. „Im 21. Jahrhundert werden nicht nur Militärkräfte, sondern ebenso Gruppierungen terroristischer, religiöser und fanatischer Art eine Rolle spielen“, nannte er als weitere Rahmenbedingungen. Erschwerend hinzu kämen so genannte Neuauflagen nationalstaatlichen Gedankenguts.

Auf der anderen Seite stehe das gesteigerte Bedürfnis der Bürgernach Sicherheit. „Die aufgeladenen Diskussionen über innere und äußere Sicherheit zeigt die Spaltkraft dieses Themas“, unterstrich Weigt.

Durch das Aufkommen des Terrorismus’ seien Hemmschwellen gefallen: terroristische Gruppierungen führten schließlich Krieg gegen zivile Ziele und Einrichtungen. Daraus resultiere eine Verschärfung des Tons bei Diskussionen. Immer öfter werde erwogen, ob bei der Bekämpfung von Terrorismus auch das Unterschreiten von Hemmschwellen und Regeln erlaubt sei. Außerdem werde die Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten sowie Kombattanten und Nichtkombattanten im 21. Jahrhundert immer undurchsichtiger und verschwommener.

Die mit der Digitalisierung verbundenen Cyber-Attacken seien nicht auf nationaler Ebene zu lösen, machte Weigt klar. „Der Cyber-War muss nicht erst erklärt werden, er tobt bereits, und zwar nicht nur mit verfeindeten Ländern, sondern auch mit anderen Staaten. Er wird auch gegen große Netzwerke geführt und gegen zivile Ziele“, betonte Weigt.

Die Kulisse der zukünftigen Kriegsführung werde sich ändern. Neben den klassischen Kampf- und Einsatztruppen kämpfe man künftig auch gegen „Nerds, die in klimatisierten Räumen sitzen“.

Weigt stellte in diesem Zusammenhang klare Forderungen: „Wir brauchen flexible Strategien, um den sich schnell ändernden Rahmenbedingungen und sich ändernden Technologien rasch begegnen zu können“. Dazu zählten unter anderem kleinere, flexiblere und beweglichere Führungselemente mit reduziertem physischen und digitalen „Footprint“, zum Beispiel ohne Hinterlassen von Spuren im Netz.

Für einen „High-Intensive-Conflict“ müsse ganz entscheidend auch die Verteidigungsbevorratung vermehrt werden. National müssten Diskussionen über das Motiv, sich Streitkräfte zu halten, politisch und gesellschaftlich geführt werden, und zwar nicht nur auf Basis von Moral. „Zudem dürfen diese Diskussionen nicht nur national, sondern müssen auch multinational und international geführt werden“, appellierte der Generalleutnant und Kommandeur. Egal bei welcher Art von Einsätzen, Deutschland werde in absehbarer Zeit immer eine Drehscheibe dafür sein, sei es für die Amerikaner, sei es für die Nato.

Im Anschluss an seinen Vortrag hatten die Teilnehmer Gelegenheit zu individuellen Fragen, Diskussionen und Gesprächen mit Weigt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019