Kreative Kurstädterin mit viel Pep

Sie ist Modejournalistin und gefragt als Stylistin fürs Fernsehen. Dank feiner Nase für Trends hat sie in München erfolgreich eine Boutique aufgebaut. Alle paar Wochen zieht es sie aber in die Heimat.

Bad Mergentheim. Sie wollte raus – schon immer. Die Welt erschnuppern, Menschen kennenlernen, lebendigen Austausch pflegen. Und setzte durch, dass sie nach England durfte, auf das internationale College in Cornwall. Schulisch sei es da „einfach top“ gewesen, mit kleinen Klassen und perfekter Ausstattung. Sogar elektronische Tafeln gab es bereits. Klar, dass die Schuluniform im Eliteinternat für Elisa Malih, die aus Bad Mergentheim kommt, dazugehörte.

Aus der ganzen Welt

Zwar war der Ort eher so „na ja“ – nicht grade sehr viel los – aber dafür waren die Mitschüler hoch interessant. Sie kamen aus der ganzen Welt, auch aus Osteuropa, und oft aus reichen Familien. Da gab es eine, die über ein paar tausend Pfund Taschengeld verfügte. Bei Ferienbesuchen in Bulgarien erlebte Elisa Malih erstmals einen Haushalt mit „Bediensteten für alles, sogar mit Bodyguard“. Befremdlich. Und spannend.

Zurück ging’s trotzdem nach einem Jahr, um an der Fachoberschule in Würzburg das Fachabitur abzulegen. Es reizte so vieles: Sie absolvierte Praktika bei Radio Gong, bei einem Anwalt, wollte in die Medienbranche und entschied sich fürs Studium an der AMD – Akademie Mode & Design – in München. Tolle Lehrkräfte aus der Praxis begeisterten sie, gaben Impulse, so dass sie schon ein Jahr vor dem 2015 abgelegten Abschluss bereits bei Burda in der Moderedaktion arbeitete. Da war sie 23, hatte schon einen Fuß beim Fernsehen in der Tür. Das hatte sich über eine aus der Heimatregion stammende Stylistin ergeben, die eine Assistentin brauchte.

Bei Sky, VOX und Pro Sieben

Das wuchs sich aus: Bald war sie gefragt als Stylistin, bei Sky in Sport- und Talksendungen, Doku-Soaps wie „Shopping Queen“ bei VOX, Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bei Pro Sieben und ZDF-Serien.

So lernte sie etwa Patricia Aulitzky kennen – Serienfreunde kennen sie als Berghebamme Lena Lorenz; und Eva Mattes, in der Serie Lenas Mutter, bekannt auch als frühere Tatort-Kommissarin Klara Blum, die am Bodensee ermittelte. Ein Dauereinsatz wie der in Sachen Berghebamme bei Berchtesgaden kann ganz schön hart sein. Von Land und Leuten drumherum bekomme man als Stylistin nicht viel mit.

Die Verpflegung gibt’s am Set, ansonsten Dauereinsatz, in die Pension komme man nur zum Schlafen. Es könne vorkommen, für acht Stunden gebucht zu sein, dann acht Stunden „Overtime“ dranhängen zu müssen und nach drei oder vier Stunden Schlaf am nächsten Morgen um sieben Uhr früh wieder im Einsatz zu sein.

Wenn die Regie sagt „jetzt“, geht’s los, und dann gilt es, in kürzester Zeit 100 Prozent exakteste Arbeit abzuliefern, szenengenau auf jede Kleinigkeit zu achten, die Shootings im Kopf zu haben. Alles muss stimmen, auch wenn im Drehplan die Takes nicht filmchronologisch aufgenommen werden. Auf dem Berg im August plötzliche Eiseskälte? Die darf nicht stören, auch wenn man sich beim Schirm halten über einer Darstellerin die Finger blau friert.

Ein gutes Händchen

Mit „Shopping Queen“-Protagonisten als zentrale Beraterin von Laden zu Laden zu ziehen, um von Kopf bis Fuß das Richtige zu finden, samt perfekter Frisur und Makeup, ist dagegen die reinste Erholung. Und ungeheuer abwechslungsreich. Elisa Malih kommt mit allen klar, ob Promis oder nicht. Und hat das Händchen, für jede, jeden und jede Situation das Richtige zu entdecken.

Sie habe immer „das Ganze“ im Kopf, sehe die Stücke regelrecht an den Menschen, für die sie gerade den Auftritt mit kreiert. Das half enorm bei der Entwicklung ihrer 2018 eröffneten Boutique „Lemonade Studio“. Es sei schwierig gewesen, in München einen Store zu finden, der die aktuellen Trends europäischer Modemetropolen und Social Media-Kanäle aufgriff, erst recht im mittleren Preissegment, erinnert sie sich.

Was fehlt, kann man ergänzen, beschloss Elisa Malih und startete mit Pop-up-Store und Online-Angeboten. Inzwischen gehört ihr Lemonade Studio in der Theresienstraße, nicht weit entfernt von der Technischen Universität und den Pinakotheken, zum festen Bestand in der Münchner Maxvorstadt.

Kein Wunder, denn die gebürtige Bad Mergentheimerin hat nicht nur den feinen Moderiecher, sondern auch das richtige Händchen für die Kundschaft: Jeder Kunde habe eine eigene Geschichte, Persönlichkeit, den eigenen Stil – und dazu müssen die Stücke passen, die sie ihren Kunden vorschlägt.

In Sorgenzeiten glitzert’s gern

Es gehe nicht einfach um Bekleidung, das schlicht Erforderliche, das vor Hitze und Kälte schützt. Mode, das ist „Kunst, Kultur, Geschichte – und immer Seismograph der Lage“, erklärt sie. Man kennt das: In Sorgenzeiten glitzert’s gern, Rocklängen scheinen Börsentrends vorweg zu nehmen. So waren auch auf der „Fashion Week“ früh Corona-Sorgen zu erspüren: nicht teuren Abendroben, sondern eher stylischen Jogging-Anzügen mit Pep galt die Aufmerksamkeit: das Homeoffice lässt grüßen.

Elisa Malihs feine Nase für aufkommende Trends blieb dem Taubertaler Freundeskreis nicht verborgen. Ob sie nicht mal eine Modenschau präsentieren könne? Und bald: Wäre nicht auch was Regelmäßiges möglich? Einmal im Monat präsentiert sie nun im Johanniterhof neue Stücke.

Auch durch Corona lässt sich die unkompliziert heitere Fashion-Stylistin die Laune nicht verderben: „Trotzen wir den negativen Vibes (Stimmungen) mit bequemen Styles“, muntert sie auf, sagt: „Jetzt erst Recht!“ Auch eine Pandemie sei schließlich kein Grund, sich schlecht zu kleiden.

Info: Unter dem Suchbegriff lemonade-tempotique.de können Interessierte durch den Shop spazieren und unter der Rubrik „About“ Kontakt zur Mergentheimer Münchnerin aufnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020