Kreativ in den Frühling

BAD MERGENTHEIM.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein kurzer Überblick.

Raum für Kreativität eröffnet die Volkshochschule mit dem Grundkurs „Malen mit Pigment“, der am Mittwoch, 4. März, startet und insgesamt sieben Abendtermine umfasst.

Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren können an dem Nachmittagsprogramm „Nähen für die Frühlingszeit“ teilnehmen, das am Samstag, 14. März, angeboten wird.

Richtig fotografieren lernen

„Richtig fotografieren mit der Digitalkamera – für Einsteiger und Fortgeschrittene“ ist ein Kurs überschrieben, der ebenfalls am Samstag, 14. März, startet. Zu einem zweiten Termin treffen sich die Teilnehmer am darauf folgenden Sonntag, 15. März.

Auch der EDV-Orientierungskurs zum richtigen Umgang mit dem Betriebssystem „Windows“ und seinen Anwendungen kann wieder besucht werden. Los geht es am Dienstag, 3. März, mit dem ersten von insgesamt vier Abend-Terminen.

Rechtzeitig vor dem Frühlingserwachen kommt die Gesundheit im Volkshochschulprogramm nicht zu kurz.

„All-in-Workout“

Ein Vortrag zum Thema Heilfasten findet am Dienstagabend, 3. März, statt. Bei insgesamt zehn Terminen bringt das „All-in-Workout“ die Teilnehmer in Bewegung. Los geht es am Mittwoch, 4. März.

Wer sich lieber beim Tanzen bewegt, hat ab Freitag, 6. März, die Möglichkeit, den „American Square Dance“ zu lernen und sich davon begeistern zu lassen. Der Kurs umfasst acht Abend-Termine.

Das Programm „Schach für Kinder und Jugendliche“ beweist, dass in dem Strategiespiel auch 11- bis 18-Jährige großen Spaß und spannende Herausforderungen finden. Auftakt ist am Freitag, 6. April. Insgesamt gibt es 16 Termine. Ein „Do-it-yourself-Kurs“ zum Thema Make-up vermittelt ab Freitag, 6. März, Basiswissen für alle Interessierten ab 18 Jahren. Er erstreckt sich über zwei Vormittagstermine.

Einen Schwerpunkt im Frühjahr bildet die riesengroße Auswahl an Sprachkursen an der Volkshochschule. In den nächsten Wochen startet ein breites Angebot an Anfänger- und Fortgeschrittenen-Programmen sowie Themen-Kursen, um spezielle Aspekte einer Sprache zu vertiefen. Egal ob Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch oder Farsi: das alles unterrichtet die Volkshochschule. Die Mitarbeiter können helfen, den passenden Kurs auszuwählen. Zudem ist die Gesamt-Übersicht im Internet zu finden. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020