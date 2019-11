Krankheit der 1000 Gesichter

Bad Mergentheim.„Multiple Sklerose – die Krankheit mit den 1000 Gesichtern“ ist ein Vortrag mit Chefarzt PD Dr. Mathias Buttmann über die chronisch entzündliche Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS) überschrieben.

MS ist die häufigste chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, rund 250 000 Menschen in Deutschland sind nach den jüngsten Daten betroffen. In der Regel tritt die Erkrankung gerade bei jüngeren Menschen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr zum ersten Mal auf und trifft damit Menschen in der produktivsten Phase ihres Lebens. In seinem Vortrag am Dienstag, 19. November, erläutert Dr. Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Caritas-Krankenhaus, was bei Multipler Sklerose mit den Nervenzellen im Gehirn passiert und welche Auswirkungen diese Vorgänge haben. Er stellt verschiedene Symptome vor, die auf MS hindeuten. „MS wird auch als die Krankheit mit den 1000 Gesichtern bezeichnet, weil sie sich bei den Betroffenen sehr unterschiedlich äußert und unterschiedliche Symptome hervorrufen kann“, so PD Dr. Buttmann. Im Anschluss an den Vortrag steht er für Fragen zur Verfügung.

Beginn ist um 19.30 im Kleinen Kursaal im Kurhaus. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. pm

