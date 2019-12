Edelfingen.Die Montagsturner des SV Edelfingen feierten im Vereinsheim ihren Jahresabschluss. Übungsleiter Waldemar Pagel gab einen kurzen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe - von der Organisation des Vortrags über Sturzprävention bis zur Herbstwanderung.

Höhepunkt des Abends aber war wie immer die Übergabe der Sportabzeichen. Es erstaunt immer wieder, wie viele Mitglieder der doch recht kleinen Gruppe jedes Jahr die Energie und die Power finden, die einzelnen Bereiche des Sportabzeichens – Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination – zu bewältigen.

Dabei lässt sich durchaus auch ein gewisser Ehrgeiz erkennen: es wird solange trainiert, bis die Bedingungen in der höchsten Stufe, nämlich Gold, erreicht sind. Das fällt nicht immer leicht, immerhin sind die meisten Mitglieder der Gruppe in einem „fortgeschrittenen Alter“, wie man auch an den hohen Zahlen der Wiederholungen erkennen kann.

So konnte Übungsleiter Waldemar Pagel an sieben Mitturner das Sportabzeichen überreichen – von allen wurde die Stufe Gold erreicht: Harald Müller (7. Wiederholung), Harry Balzer (8), Karl Ernst (23), Karl-Heinz Kuhn (23), Karl Hertlein (28), Waldemar Pagel (33), und Günther Hofmann (34).

Herren im „reiferen Alter“, die sich noch etwas Fitness erhalten möchten und Spaß an altersangepassten Sport haben, sind im der Gruppe willkommen.

Kontaktaufnahme ist möglich direkt beim Sportverein Edelfingen oder per E-Mail an pagel51@aol.com. pm

