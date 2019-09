Kooperativ und ermutigend

Bad Mergentheim.Ein Kess-Erziehen-Kurs für Eltern mit Kindern und Jugendlichen in der Pubertät, startet am Freitag, 11. Oktober, in der Realschule St. Bernhard. Kess steht dabei für kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert. Der Kurs unterstützt Väter und Mütter, deren Kinder sich in der Phase des Umbruchs befinden und zeigt Wege, wie man diese in ihrem Selbstwertgefühl stärken, Grenzen respektvoll setzen und Kooperationen entwickeln kann. Der Kurs eignet sich für Eltern mit Kindern und Jugendlichen ab Klasse fünf. Der erste Kursabend geht von 18 bis 20.30 Uhr. Der zweite Kursteil findet am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis bis 15.30 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931 / 9689743 beziehungsweise keb.mergentheim@drs.de. keb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019