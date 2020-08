Konzerthöhepunkte zum Beethovenjahr

Bad Mergentheim.Die Veranstaltungsreihe des Vereins Deutschordensmuseum Bad Mergentheim geht ab Oktober 2020 wieder mit Konzerten und Vorträgen weiter. Große Unterstützung erfahre der Verein durch die Kurverwaltung, die den Kursaal und die Wandelhalle für die weiteren geplanten Veranstaltungen des Museumsvereins im Jahres 2020 zur Verfügung stellen wird, so der Vorsitzende des Vereins Gernot-Uwe Dziallas. In deren Räume könnten die Corona bedingten Hygienemaßnahmen gut eingehalten werden. Das Programm der kommenden Monate sieht wie folgt aus: Am Samstag, 3. Oktober, musiziert das Bennewitz Quartett im Rahmen der Museumskonzerte in der Wandelhalle. .

Über „Die Stellung der Frau im Deutschen Orden“ referiert am Mittwoch, 21. Oktober, Schwester Maria Gratia Rotter in der Wandelhalle und am Donnerstag, 29. Oktober, feiert dort der Museumsverein sein 90-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wird Dr. Andreas Thiel den Festvortrag über „Funde jüngster Ausgrabungen im Braunstall“ halten.

Das nächste Museumskonzert findet dann am Sonntag, 8. November,. in der Wandelhalle statt. Das „Trio con brio“ wird Klaviertrios von Ludwig van Beethoven zum Beethovenjahr präsentieren. Dieses besondere Konzert wird vom SWR mitgeschnitten. Und im Kursaal können Gäste den musikalischen Jahresabschluss mit dem Gitarrenduo „Katona Twins“ erleben.

Die verschobene Mitgliederversammlung des Vereins Deutschordensmuseum findet am Donnerstag, 12. November im Residenzschloss. vdom

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020