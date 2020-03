Konzert mit Moran wird nachgeholt

Bad Mergentheim.Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage kann das nächste „Jazz im Schloss“-Konzert mit Jason Moran im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim nicht wie geplant am 2. April stattfinden. Die Europa-Tour des amerikanischen Pianisten wurde abgesagt. Die Veranstalter bemühen sich, bald einen Nachholtermin zu finden – vermutlich im Herbst, allerspätestens im Frühjahr 2021. Sobald es einen sicheren neuen Termin gibt, wird er mitgeteilt. Karten behalten ihre Gültigkeit. Selbstverständlich können Karten auch an jenen Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Das Geld wird erstattet. jis

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020