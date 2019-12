Konzept „Blühende Quellen“ weiterentwickelt

Bad Mergentheim bewirbt sich zum dritten Mal um eine Landesgartenschau. Das Konzept der „Blühenden Quellen“ wird fortgeschrieben.

Bad Mergentheim. In der kommenden Woche wird die Bad Mergentheimer Bewerbung in Stuttgart abgegeben. Im Frühjahr findet dann ein erneuter Kommissionsbesuch statt, bevor das Land voraussichtlich im Sommer 2020 seine Entscheidung bekannt gibt, wer 2032, 2034 und 2036 zum Zuge kommt.

Die Kurstadt hat die Pläne (der zweiten, gescheiterten Bewerbung) von 2018 nach eigener Darstellung von Grund auf überarbeitet. „In allen Kapiteln gab es teils umfassende Ergänzungen und Anpassungen. Besonders berücksichtigt wurden dabei fachliche Rückmeldungen vom Kommissionsbesuch 2018, neue städtebauliche und ökologische Schwerpunkte der modifizierten Landes-Ausschreibung und natürlich die bei Veranstaltungen und per E-Mail gesammelten Wünsche und Kommentare aus der Bürgerschaft. Insgesamt 600 sind es inzwischen“, teilt die Stadt offiziell mit.

Als „Herzstück“ der neuen Bewerbungsmappe wird ein ausgedehntes Klima-Anpassungskonzept angesehen. Die sechs Daueranlagen umfassen die Altstadt, das Herrenwiesenquartier, den Ketterberg, die Tauber, den Landschaftspark hinter dem Äußeren Kurpark sowie die Zukunftsstadt „Auenland“ mit der neu gestalteten Deutschordensstraße (ehemalige B 19) als grünem Boulevard.

Im Kapitel „Altstadt“ ist nun laut Planern und Stadtverwaltung der Gänsmarkt Teil der Landesgartenschau-Konzeption. Eine mögliche Gestaltung mit Platz-Charakter, weniger Pkw-Verkehr und hoher Aufenthaltsqualität wird aufgezeigt. Das Kapitel „Herrenwiesenquartier“ beinhalte nicht nur eine präzisierte und wesentlich detailliertere Planung, es weite – ausgehend von der Konversion der Sägewerks-Brache in ein urbanes Gebiet – das Quartier insgesamt auch deutlich nach Norden aus. Gleichzeitig seien die Wachbach-Terrassen als Quartiersplatz noch ansprechender und naturnäher gestaltet worden.

Im Kapitel „Ketterberg“ werde dessen Charakter als „Balkon der Stadt“ noch deutlicher herausgearbeitet. Neben der Instandsetzung der Kulturlandschaft (historische Weinberge, Trockenmauern) soll hier nun in Zusammenarbeit mit dem Forst der auf veränderte klimatische Bedingungen eingestellte „Wald der Zukunft“ erlebbar werden. Ein Baumwipfelbogen könnte den Panorama-Blick ins Tal eröffnen. Der Themenbereich Tauber, Stadtstrand und Hochwasserschutz stelle sich als Ergebnis einer gründlichen Überarbeitung in Querschnitt und Detail-Planung ebenfalls neu dar, so die Stadt.

Bislang gehören der Projektgruppe „Landesgartenschau-Bewerbung“ mehrere Mitarbeiter der Stadtverwaltung an. Als Fachplaner ist wie schon in der vorhergehenden Bewerbungsrunde (2018) die von Johann Senner geleitete „Planstatt Senner“ aus Überlingen mit an Bord. Das Mobilitätskonzept entwickelte das Planungsbüro Richter-Richard aus Aachen, das die Stadt bereits beim Lärmaktionsplan und bei den Verkehrsmessungen auf dem Gänsmarkt begleitet.

Die Gestaltung der Bewerbungsunterlagen hat die Bad Mergentheimer Agentur „Fischer and Friends“ übernommen. Weitere Vorab-Analysen und Prüfungen für die Themen „Freizeitberg auf dem Katzenberg“, den Ketterberg und die Seilbahn nahm die auf diesem Gebiet erfahrene Firma „Montenius Consult“ vor.

Die komplette Landesgartenschau-Konzeption wird von der Stadt auf www.bad-mergentheim.de dargestellt. Hier kann auch die Bewerbungsmappe heruntergeladen werden.

Sie beinhaltet auch das Ausstellungskonzept für das Durchführungsjahr, ein Mobilitätskonzept sowie die „flankierenden Maßnahmen“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019