„Konsensorientierte Stimmung in der Stadt“

Bad Mergentheim.Man beobachte die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise kritisch und sei in Sorge, machte Oberbürgermeister Udo Glatthaar in einem Lagebericht aus Bad Mergentheimer Sicht deutlich. Er bat die Bürger eindringlich durchzuhalten und alle Hygiene- und Sicherheitsregeln zu beachten.

„In diesen besonderen Zeiten tagt auch regelmäßig der Koordinierungsstab in unserem Rathaus“, betonte OB Glatthaar. Oberstes Ziel sei es, die öffentliche Infrastruktur am Laufen und die Ansteckungsgefahren niedrig zu halten. Glatthaar dankte allen Mitarbeitern der Verwaltung, dem Bauhof und den Kameraden der Feuerwehren für ihre tolle Arbeit in dieser Krisenzeit.

Hauptamtschef Jürgen Friedrich oblag es, einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate zu geben und er erinnerte dabei daran, dass es offiziell am 7. März 2020 die ersten Corona-Infektionen im Bereich der Stadt Bad Mergentheim gegeben habe. Erste Todesfälle musste man leider im Mai verzeichnen. Seit Anfang Oktober baue sich in der Kurstadt eine zweite Welle auf, die unter anderem zu Schließungen des Internats „Maria Hilf“ und des Deutschorden-Gymnasiums führte und auch den Betrieb anderer Schulen (vor allem der Grundschule) bereits beeinträchtigte. Mit Stand vom 21. Oktober hatte Bad Mergentheim elf Corona-Tote seit März zu beklagen, 63 aktive Corona-Fälle und rund 370 Personen in häuslicher Quarantäne. In den vergangenen Wochen habe die Stadt als Ortspolizeibehörde allein rund 200 Bürger zu Hause kontrolliert. Das Ordnungsamt, so Friedrich, sei personell durch interne Umschichtungen aufgestockt worden, zudem seien drei Doppelstreifen im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um die Auflagen im Einzelhandel, in Gaststätten und auf dem Wochenmarkt zu überwachen.

OB Glatthaar kündigte an, dass aufgrund der stark steigenden Fallzahlen das Rathaus ab sofort wieder nur mit Anmeldung aufgesucht werden dürfe. Die Bürger bat er um Verständnis, das Kleinigkeiten wie beispielsweise Beschwerden über Unkraut auf öffentlichen Wegen in der sich zuspitzenden Lage hinten angestellt werden müssten und erst später bearbeitet würden. Er dankte aber auch den Bürgern für die insgesamt „konsensorientierte Stimmung in der Stadt“.

„Es sind herausfordernde Zeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch da gemeinsam durchkommen“, sagte Glatthaar weiter, ehe eine kurze Diskussion startete. Inge Basel (SPD) verlangte, den Betrieb des Tafelladens stets sicher zu stellen und fragte, ob der ständige Luftaustausch in den Schulen funktioniere. „Das Lüften erfolgt nach den Vorgaben des Landes“, antwortete Hauptamtsleiter Friedrich, außerdem laufe gerade ein Test mit einem professionellen Luftaustauscher-Gerät.

Klaus-Dieter Brunotte (SPD) sprach sich für viele Kontrollen aus, um die amtlichen Vorgaben in dieser Corona-Zeit auch durchzusetzen. Und OB Glatthaar sagte zu, dies auch so weiter zu tun. Andreas Lehr (CDU) plädierte dafür, die Beratung für (finanzielle) Hilfen in der Krise für Betriebe, Vereine und Bürger jetzt wieder zu verstärken und der OB ergänzte, dass die Hilfsprogramme laufen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020