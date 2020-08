Konfrányi-Preis für Cedric Neuwirth

Bad Mergentheim.In einer Feierstunde im AOK-Kundencenter Bad Mergentheim wurde Cedric Neuwirth aus Edelfingen für die beste Abitur-Leistung im Fach „Ernährungslehre mit Chemie“ an der „Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung Bad Mergentheim“ ausgezeichnet.

Er erhielt den Ernst-Konfrányi-Preis, der vom Regierungspräsidium Stuttgart und der AOK Baden-Württemberg ausgelobt wird.

In der langen Geschichte dieses Preises war es das dritte Mal, dass in Bad Mergentheim ein Mann der Preisträger ist. Die Verleihung erinnert an den Ernährungswissenschaftler Ernst Konfrányi, der die biologische Wertigkeit von Proteinen und Proteingemischen im menschlichen Körper entdeckte. AOK-Kundencenterleiter Wolfgang Herz überreichte Cedric Neuwirth die Urkunde und einen Büchergutschein im Wert von 125 Euro. pm

