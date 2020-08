Kompetent und technikbegeistert: Dienstältester Lehrer geht in den Ruhestand

Bad Mergentheim.Karlheinz Zegowitz, dienstältester Lehrer an der Realschule St. Bernhard, geht in den Ruhestand. Zusammen mit der Schulseelsorgerin, Sr. Clara Maria, wurde er im Kollegenkreis durch Rektor Axel Janke verabschiedet.

Kompetent und technikbegeistert wird der Mathematik- und Techniklehrer Karlheinz Zegowitz im Kollegium und bei vielen Schülergenerationen in Erinnerung bleiben. Seit Sommer 1983 unterrichtete er ununterbrochen an St. Bernhard und vermochte es, seine Begeisterung für technische Zusammenhänge weiterzugeben. Unter anderem seinem Engagement verdankt es die Schule, dass schon frühzeitig Informatik und Programmierung an der Schule als eigenständiges Fach etabliert und im gemeinsamen Bewusstsein für die Schulentwicklung verankert wurden.

Schon in den 90er Jahren, so Rektor Janke, habe sich Karlheinz Zegowitz für die digitale Ausstattung der Schule und die digitale Bildung eingesetzt. So gehörte es zu seinem Selbstverständnis, gerade in der Mädchenbildung angehende junge Frauen für den Umgang mit der neuen Technik zu begeistern. Hierfür gehöre ihm „unser aller Anerkennung und Wertschätzung“ und würde der Weg auch in Zukunft weiter konsequent fortgesetzt. Mit dieser Feststellung rundete der Rektor den Dank im Kollegium ab. Sr. Clara Maria verlässt nach vierjähriger Tätigkeit an St. Bernhard die Schule und verlagert damit ihren künftigen Wirkungsort in die neu geschaffene Stelle der Jugendseelsorge des Dekanats mit Sitz im Katholischen Jugendreferat (Altbau St. Bernhard). In den zahlreichen Aufgabenfeldern der Schulseelsorge stellte Sr. Clara Maria stets einen Draht zu den Schülern her. Dabei war sie Elternersatz, Motivatorin, Streitschlichterin, Ideengeberin, Seelsorgerin, Religionslehrerin und vieles mehr. Rektor Janke betonte in seiner Rede, dass sie ihre Stelle ausgefüllt habe und für die Kinder sowohl nahbar als auch erfahrbar gewesen sei. An das bekannte Hessegedicht „Stufen“ anknüpfend, wünschte Janke ihr an der neuen Wirkungsstelle auch den Zauber des Anfangs.

Der Dank schloss mit guten Wünschen und der Aussicht, dass man weiterhin Kontakt halten wolle und sich wohl auch in Zukunft Kooperationen zwischen Dekanatsjugendseelsorge und neuer Schulseelsorge ergeben können. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020