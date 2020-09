„Kommunen brauchen Hilfe, die auch ankommt“

Main-Taubere-Kreis/Edelfingen.Nicht nur ein Geschenk für den frisch gewählten Landtagskandidaten, auch für die Delegierten hatte der Landesvorsitzende passendes im Gepäck. In seiner Rede beim Kreisparteitag in Edelfingen verwies er auf die Erkenntnis aus der Corona-Pandemie: „Viele haben gesundheitlich gelitten, viele sind sogar gestorben. Es betrifft die ganze Gesellschaft.“ Das mache deutlich, dass große Herausforderungen einen „starken Staat“ brauchen, „und das hat die SPD immer gefordert“ und ihn eben nicht „immer nur schlechtgeredet“.

„Menschen müssen mitmachen“

Auch das Vertrauen der Menschen sei der Sozialdemokratie stets ein wichtiges Anlegen gewesen. „Wir müssen das stärken, weil wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen müssen. Das geht nicht von alleine, die Menschen müssen mitmachen.“

Wer Geld „nach Gutdünken verteilen will wie die Landesregierung“, habe nicht begriffen, wie die Lage sei. „Die Kommunen brauchen Hilfen, und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat angekündigt, dass der Bund den Ländern die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle ersetzen will“ – eine, wie Stoch hervorhob, sozialdemokratische Politik im Sinne der Länder.

Stoch betonte, dass man „gemeinsam mit allen Beteiligten entscheiden wolle, wo und wer Hilfe benötigt“ und somit sicherstelle, „dass sie auch ankommt“.

Vier Jahre Grün-Schwarz seien „vier schlechte Jahre“, sagte Stoch mit Blick auf die Landesregierung. „Das kommende Jahr wird entscheiden sein; es geht darum, dass endlich die Sorgen und Nöte der Bevölkerung wieder ernst genommen werden.“ Bei den SPD-Landtagskandidaten Anton Mattmöller und Anja Lotz sei er sich sicher, dass die „Interessen der Menschen gut aufgehoben“ seien.

Der SPD-Kreisvorsitzende gab übrigens am Samstagnachmittag beim Kreisparteitag in Edelfingen auch bekannt, dass sich Anja Lotz nicht nur als Ersatzkandidatin bei der Landtagswahl, sondern auch als Bundestagskandidatin bewerbe. Zum aktueller Stand in Sachen Bundestagskandidatur verwies Kraft auf die Abstimmung mit der Neckar-Odenwald-SPD: „Die Findungskommission unterstützt Anjas Kandidatur!“ Eine gemeinsame Sitzung der Kreisvorstände ist am 25. September geplant, die Nominierung am 17. Oktober. HP

