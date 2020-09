Kollision zwischen Opel und VW Polo

Bad Mergentheim.Beim Abbiegen ist ein 87-Jähriger am Montagabend mit seinem Opel Astra mit einem anderen Pkw kollidiert. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der Buchener Straße in Richtung der Einmündung der Bundesstraße 290 unterwegs. Als er sich auf der rechten Fahrspur einordnete, um nach rechts auf die Bundesstraße abzubiegen, übersah er vermutlich das Auto eines 47-Jährigen. Dabei kam der VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von fast 5000 Euro. Der 47-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sein 13-jähriger Mitfahrer blieb wie der 87-jährige Fahrer des Opels unverletzt. pol

