„König der Hitparaden“ leitet Schwarzmeer Kosaken-Chor

Bad Mergentheim.Aus dem kleinen Jungen mit der schon damals aufsehenerregenden Stimme wurde die Schlagerlegende Peter Orloff, der „König der Hitparaden“.

Am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Kursaal wieder ein festliches Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores statt und zwar unter Orloffs Leitung. Einst begründete er als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt seine Karriere. Inzwischen feiert er sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum.

Mittlerweile hat er 19 eigene Chart-Notierungen und zahlreiche Goldenen Schallplatten – unter anderem als Sänger für „Ein Mädchen für immer“ und die „Königin der Nacht“.

Ganz Deutschland fieberte mit, als Peter Orloff im Dschungelcamp 2019 ins Finale kam und zum Dschungelprinzen und Publikumsliebling wurde. Bei seiner Rückkehr ist sein Tophit „Ein Mädchen für immer“ in der 2019er Version bereits auf Platz sieben der deutschen i-Tunes-Schlager-Charts. Am 19. Juni stürmt seine CD „Teure Heimat“ mit dem Schwarzmeer Kosaken Chor auf Platz zwei der offiziellen deutschen Verkaufscharts volkstümlicher Musik hinter Santiano und vor Andreas Gabalier – 52 Jahre nach seiner ersten Top-Platzierung in den Hitparaden. Pressestimmen von damals bis heute dokumentieren die Ausnahmestellung, die der einem berühmten russischen Adelsgeschlecht entstammende Peter Orloff selber als Solist des Schwarzmeer Kosaken-Chores innehat. Begeisternde Fernsehauftritte vor einem Millionenpublikum und zahlreiche Goldene Schallplatten und CDs unterstreichen den Ruf des Schwarzmeer Kosaken-Chores.

Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen an. Sie haben Ivan Rebroff bis zu dessen Tod begleitet und sind nun quasi dessen musikalisches Vermächtnis an seinen einstigen Weggefährten und Freund Peter Orloff.

Dank seiner nahezu einzigartigen Besetzung ist der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Lage, ein wirklich außergewöhnliches Programm aufzuführen mit Werken wie dem „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder – das Paradesolo aller großen Tenöre – „Nessun dorma“. Herzstück des Konzerts sind natürlich die schönsten Kostbarkeiten aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur wie die berühmten „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und – auf vielfachen Wunsch – „Das Wolgalied“.Es ist eine musikalische Reise durch das schneebedeckte Land von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen von überwältigender Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament. Peter Orloff freut sich dabei ganz besonders auf ein Wiedersehen in Bad Mergentheim. Karten gibt es beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, an der Tourist-Information oder im Internet unter bad-mergentheim.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019