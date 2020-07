Knapp 70 000 Euro ausgegeben

Bad Mergentheim.Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung 2019/ 2020 in Höhe von knapp 70 000 wurden vom Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend zur Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7778,46 Euro erhöht. Die Citygemeinschaft konnte laut Ratsvorlage von ihren Mitgliedern für die Weihnachtsbeleuchtung 2019/2020 insgesamt 2975 Euro einsammeln, die im Regelfall an die Stadt Bad Mergentheim weitergeleitet werden.

Somit würden insgesamt eigentlich 7975 Euro zur Beteiligung an den Kosten des Weihnachtsmarkt zur Verfügung stehen. Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation des Einzelhandels in Folge der Corona-Krise wurde seitens der Citygemeinschaft um einen Erlass von 4000 Euro für die Finanzierung von alternativen Marketingmaßnahmen gebeten.

Diesem Erlassantrag wurde zugestimmt. Somit beläuft sich die diesjährige Kostenbeteiligung auf 3975 Euro. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020