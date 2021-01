Knapp 1000 Euro an Spenden übergeben

Bad Mergentheim.Keine gewöhnliche Christbaumsammelaktion der Katholischen Jugend Bad Mergentheim fand diesmal in Bad Mergentheim statt, da die Gefahr für die meist jungen Helfer beim Kontakt an der Haustüre und der nicht einzuhaltende Abstand auf den Lastwagen als Problem in der Pandemie angesehen wurden.

Trotzdem wollten die Helfer die bedürftigen Kinder in Peru nicht alleine lassen und so entstand die Idee einer kontaktlosen Abladestation am Bauhof. Diese wurde trotz des Aufwandes der Baumbesitzer gut genutzt. Sie kamen mit dem Baum im Kofferraum, mit dem offenen Cabrio, als Jogger mit Band oder gar mit einem Leiterwagen und so konnten nun knapp 1000 Euro als Spenden für eine Schule und eine Kinderstation bei Lima/Peru überwiesen werden.

Der befreundete Pfarrer von Huacho freute sich sehr über die Spenden. Er teilte mit, dass man unter anderem 120 Panettone-Kuchen, zusammen mit anderen Geschenken, an vier kleine Schulen vor Ort verschicken konnte.

Weitere Spenden sind möglich bei der Sparkasse Tauberfranken auf das Konto IBAN DE65 6735 2565 0000 0308 41 oder über das katholische Pfarrbüro. pm

