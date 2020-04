Klimaaktivisten organisieren sich im Netz

Die Schulen sind zu, Demos können angesichts der Pandemie nicht stattfinden: Die Bad Mergentheimer Klimaschützer organisieren sich jetzt im Netz.

Bad Mergentheim. Die Corona-Krise kennt kaum Profiteure. Stillstände im öffentlichen Leben und in der Industrie sorgen für astronomische Einbußen, manche Existenz steht auf dem Spiel. Wo die Einschränkungen besonders streng sind – dort ist jedoch die Luft auch viel besser. Ein Aufatmen für Umwelt und Klima? Ein kurzes: Erklären Smilla Huck und Luca Zink von der Bad Mergentheimer Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF). Ob die Umwelt nachhaltig von der Krise profitiere, das zeige sich erst nach der Zeit von Corona, so Huck.

Lange war es still um die globale Bewegung Fridays for Future. Heute meldet sie sich weltweit zurück. Und zwar mit einem Paukenschlag, beziehungsweise einem Hashtag: #NetzstreikFürsKlima (für Erklärungen zu den Begriffen siehe Infobox). „Am 24. April wären wir mit Fridays For Future zum globalen Klimastreik auf die Straßen gegangen – nun verlegen wir die Demonstration ins Netz“, heißt es auf der offiziellen Seite. Auch in der Region erstellen Aktivisten fleißig Beiträge und versehen sie mit dem Doppelkreuz plus Schlagwort. „Vereinzelt praktizieren wir das schon seit Dezember bei Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat“, erklärt Luca Zink von FFF. „Immer wieder schafften wir es nach oben in den Hashtag-Trends.“ Eine andere Möglichkeit der Partizipation besteht darin, Bilder zuzusenden. Zink etwa beteiligte sich an einer Fotocollage (Bild). Und ab 12 Uhr läuft ein Live-Stream, bei dem FFF „laut fürs Klima“ wird, so Annika Rittmann von Fridays for Future Deutschland.

Nicht strikt virtuell

Es bleibt aber nicht strikt virtuell. Ab 10.30 Uhr findet eine Kunstaktion vor dem Bundestag statt. Rund 70 Ortsgruppen aus ganz Deutschland haben hierfür Plakate und Schilder gesammelt nach Berlin geschickt. Die hiesigen Ortsgruppen haben in den letzten Wochen und Monaten fleißig dafür gebastelt, sagt Zink. Allein aus Tauberbischofsheim seien 40 Plakate in die Hauptstadt gewandert. Darüber hinaus ruft FFF zum Streiken vom Balkon aus auf. Nach Möglichkeit soll es auch weiter nach draußen gehen: „Ich werde mich heute um circa 9.30 Uhr in der Innenstadt aufhalten und Passanten ansprechen“, sagt Smilla Huck. Was neben der Vorbereitung auf den globalen Netzstreik sonst so bei FFF Bad Mergentheim gelaufen ist? „Zurzeit bekommen wir kaum etwas auf die Beine gestellt“, antwortet Huck im Hinblick auf die Pandemie und die Schulprüfungen. Auch die Ortsgruppe Bad Mergentheim, so Mitstreiter Luca Zink, sei deutlich geschrumpft: „Wir sehen in unseren Whats-App-Gruppen einen starken Rückgang. Der Hype ist vorbei.“ Bei der ersten Demonstration in Bad Mergentheim seien noch fast 900 Demonstranten am Start gewesen. Bei der letzten nur noch etwa 140. „Das hat aber auch damit zutun, dass sich die Gruppe in diverse Ortsgruppen aufgesplittet hat.“ Außerdem sei die Verstärkung von 200 Schülern aus Weikersheim weggebrochen. „Die Schule hat uns zwar freigestellt. Aber nicht zu den Zugfahrtzeiten rausgelassen.“ Am Ende hätten nur acht von ihnen den Unterricht boykottiert. Zuwachs, so Smilla Huck, habe es hingegen im Organisationsteam gegeben, das nun aus 13 Aktivisten besteht: „Die Nachfolge ist, denke ich, gesichert.“

Dennoch: „Es wird viel Aktivismus nötig sein, um Fridays for Future wieder in den Vordergrund zu rücken“, sagt Smilla Huck im Gespräch mit den FN.

Info: Auch die Ortsgruppen Wertheim und Tauberbischofsheim machen bei #NetzstreikFürsKlima mit. Die Berichte finden Sie im Internet unter www.fnweb.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020