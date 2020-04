Kleinere Lockerungen vorgesehen

Bad Mergentheim.Wegen der Corona-Pandemie hält die Stadtverwaltung zunächst bis Sonntag, 3. Mai, an den geltenden Regeln für beschränkten Publikumsverkehr in den Dienststellen fest. Auch der Kursbetrieb von Volkshochschule und Jugendmusikschule bleibt bis zu diesem Termin ausgesetzt, erklärt die Stadt per Pressemitteilung.

Im Neuen Rathaus und in den Verwaltungsstellen der Teilorte bleibt die strikte Begrenzung des Publikumsverkehrs damit bestehen. Die Gebäude dürfen nur noch nach telefonischer Terminabsprache mit den zuständigen Mitarbeitern betreten werden. Im Neuen Rathaus werden Bürger mit einem Termin am Hintereingang „Untere Mauergasse“ abgeholt. Allerdings kündigt die Stadt an, künftig bei mehr Anlässen als bisher Termine zu vergeben. Das heißt beispielsweise, dass etwa das Abholen oder Beantragen von Personalausweisen ab sofort wieder möglich ist.

Wird Bücherei geöffnet?

Die Schließung von Stadtbücherei, Stadtarchiv und Kulturforum für Besucher gilt vorerst weiter. Eine Öffnung von Stadtbücherei und Archiv in der kommenden Woche wird aber geprüft, dazu will die Stadt in den nächsten Tagen informieren. Analog zum Schulbetrieb setzen Jugendmusikschule und Volkshochschule ihren Kursbetrieb weiter aus – auch dies gilt nun bis 3. Mai.

Gelbe Säcke werden weiterhin – auch ohne vorherige Anmeldung – an der Pforte in der Unteren Mauergasse ausgegeben. Das Personal in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen arbeitet weiter und ist telefonisch erreichbar. Ein detailliertes Telefonverzeichnis mit E-Mail-Kontakten ist auf der städtischen Internetseite www.bad-mergentheim.de zu finden. Die Telefonzentrale der Verwaltung ist unter 07931/570 zu erreichen.

Auch in der Tourist-Information auf dem Marktplatz findet kein Publikumsverkehr statt. Es gibt im Alten Rathaus aber einen abgetrennten Bereich, in dem Informationsmaterial zur Selbstbedienung ausliegt. Dieser ist über den Zugang vom Marktplatz aus erreichbar. Außerdem sind die Mitarbeiter in dringenden Fällen innerhalb der üblichen Öffnungszeiten über eine Klingel erreichbar.

Die Stadt Bad Mergentheim weist darauf hin, dass wegen den weiter geltenden Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr keine Maibäume aufgestellt werden dürfen. Aus dem gleichen Grund bleiben auch die öffentlichen WLAN-Hotspots bis 3. Mai abgeschaltet. stv

