Kleiner Ort feiert seine große Geschichte

Dass es nicht immer nur die großen Städte sein müssen, die mit Geschichte im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, zeigt sich jetzt anlässlich des 800. Geburtstags des Weilers Schönbühl.

Schönbühl. Anlässlich der beachtlichen historischen Marke ging Christine Schmidt, Archivarin der Stadt Bad Mergentheim, in ihrer Jubiläumschronik der durchaus bewegten und spannenden Historie des kleinen Ortes nahe Herbsthausen nach.

Schon 1219 fand sich Schönbühl erstmalig urkundlich erwähnt. Der Ort ging zunächst durch eine Teilungsurkunde in den Besitz des Geistlichen Andreas von Hohenlohe über, ehe dieser die landwirtschaftlich geprägte Ortschaft dem Deutschen Orden, welchem er angehörte, schenkte.

Notiert wurde der Ort in der Urkunde als „Sconebuehl“, eine Ableitung aus „Schöner Hügel“, was sich wohl auf die idyllische Hanglage der Ortschaft zurückführen lässt.

Dass die lange Existenz des Weilers keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt das Verhalten der dortigen Bevölkerung während des 30-jährigen Krieges (1618 bis 1648). Dieser sorgte besonders in Süddeutschland für Not und Elend, hier überlebte lediglich ein Drittel der Bevölkerung diese gewaltsame Auseinandersetzung. Auch bei Herbsthausen, nur wenige Kilometer von Schönbühl entfernt, tobte eine verlustreiche Schlacht, die der Weiler jedoch unbeschadet überstand. Dass er von Verwüstung und Elend verschont blieb, lag Erzählungen der Dorfbevölkerung zufolge hauptsächlich daran, dass man mit dem Eintreffen fremder Truppen wahrheitswidrig behauptete, das ganze Dorf bestehe aus Protestanten, was letztlich zu einer Verschonung führte.

Trotz durchaus schwieriger Bedingungen (in niederschlagsarmen Jahren trockneten die Brunnen des Weilers aus und Wasser musste per Fußmarsch beschafft werden) brachten es die Bürger des Dorfs zu stattlichem Wohlstand, wie es in einem Bericht des Bad Mergentheimer Oberamtes aus dem Jahr 1880 heißt. Die Abgeschiedenheit zu anderen Orten, großzügiger Wald- und Ackerbesitz und der ohnehin vorhandene Wohlstand mache die Schönbühler Landwirte zu großen Verfechtern althergebrachter Methoden.

Eine wichtige Rolle im Leben der Dorfbewohner spielte seit frühen Jahren die Religion. Schon 1739 ließ ein Bewohner auf eigene Kosten eine Kapelle errichten, die nach einem Umbau in den 1940er Jahren bis heute der Bevölkerung offensteht. Darüber hinaus kann Schönbühl auf eine langjährige gastronomische Tradition zurückblicken, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Existenz einer Schankwirtschaft dokumentiert. Bereits 1972 wurde die bis heute bestehende Gaststätte „Zum Baschl“ eröffnet, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut und für zahlreiche Besucher aus der ganzen Region sorgt.

Wer sich nun also selber ein Bild der geschichtsträchtigen Siedlung mit ihren derzeit 27 Einwohnern machen will, hat dazu am Sonntag, 22. September, ab 10.15 Uhr im festlichen Rahmen die beste Gelegenheit.

Festprogramm 800 Jahre Schönbühl: 10.15 Uhr: Festgottesdienst in der Kapelle zu Schönbühl, mitgestaltet durch den Musiker Bob Emsden. Ab 11 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Ortsvorsteher Siegfried Kreuser, Jubiläumsschießen der Deutschorden-Compagnie, Bieranstich, im Anschluss: Mittagstisch im Festzelt, Führungen der drei neuen Wanderwege um Schönbühl (Treffpunkt hierzu an der Infotafel „Wanderwege Schönbühl“), Hüpfburg, musikalische Unterhaltung durch den Wirtshausmusiker: Bob Emsden, Lydia Lauer erzählt als „Marktfrau“ Geschichten aus der Bad Mergentheimer Historie, Vorstellung der Festschrift: „Schönbühl – ein kleiner Weiler feiert Jubiläum“ und Verkauf durch Christine Schmidt, Oldtimertraktoren-Ausstellung, offenes Feuerwehrgerätehaus Schönbühl, Ausstellung „Impressionen Schönbühl“, Gläserne Produktion: Biohof Löber mit Flohmarkt (ab 14 Uhr).

