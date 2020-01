Kleidermarkt am 8. Februar

Bad Mergentheim.Stadt und Kommunen haben aktuell viel zu tun mit dem Ausbau von Kindergärten und Kindertagesstätten. Alleinerziehende und Eltern, die beide berufstätig sind, sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder tagsüber bereut werden. Die Ausstattung vieler Kindergärten könnte noch verbessert werden. Vor allem Spielgeräte werden gebraucht. Der Inner Wheel-Club Tauberfranken engagiert sich auf mannigfache Weise auf sozialem Gebiet. So hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Bad Mergentheimer Kindergärten zu unterstützen, indem der Club Gelder zur Verbesserung des Spielangebotes zur Verfügung stellt. Um solche Spendengelder zu bekommen, veranstaltet der Club zum neunten Mal einen Kleidermarkt, auf dem hochwertige, gebrauchte Damenkleider zum Verkauf angeboten werden. Der Erlös soll in diesem Jahr dem evangelischen Kindergarten in Neunkirchen zu Gute kommen. Der Kleiderverkauf findet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 15 Uhr im Kulturforum am Oberen Markt statt. Getränke werden auch angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020