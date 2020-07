Klaus Spitzley ist neuer Präsident

Die traditionelle Veranstaltung zur Präsidenten-Amtseinführung des Lions-Clubs Bad Mergentheim wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht wie gewohnt durchgeführt.

Bad Mergentheim. Aber die Verantwortlichen haben einen Weg gefunden, ihre Mitglieder am Präsidentenwechsel teilnehmen zu lassen. Die Lions-Freunde durften anhand von Videoaufzeichnungen die Veranstaltung miterleben.

Zunächst zog der scheidende Präsident Andreas Kreissl ein Resümee seiner Amtszeit. Ihm lagen zwei seiner Aktivitäten besonders am Herzen. Die erste, sehr personal- und zeitaufwendig, war „Lions für Afrika“. Dieses Hilfsprojekt für Benin, eines der ärmsten Länder Afrikas, war nicht nur wegen der großen Mengen an Hilfsgütern ein großer Erfolg, so Kreissl, sondern auch wegen der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Clubmitglieder. Der Past-Präsident bedankte sich auch bei den Spendern und bei den vielen helfenden Händen der Mitglieder der benachbarten Lions-Clubs Tauberbischofsheim und Wertheim. Ohne deren Unterstützung wäre dieses großartige Ergebnis nicht möglich gewesen.

Kreissl erwähnte auch die äußerst positive Rückmeldung der Menschen, die „uns Lions als das wahrgenommen hätten, was wir eigentlich sind: eine karitative Organisation, die Not lindern will“. Anschließend gab Kreissl seiner Freude Ausdruck, dass die neue Weihnachtsactivity „Sing mit“ in der Weikersheim Tauberphilharmonie einen unerwartet großen Anklang gefunden habe. Mehr als 600 Musikliebhaber seien gekommen, um mit den verschiedenen Chören zusammen in festlich-fröhlicher Stimmung Weihnachtslieder zu singen.

Abschließend bedankte sich der Past-Präsident bei den Lions-Freunden für die wohlwollende Unterstützung und besonders bei seinem Sekretär Jan Albers für die engagierte Zusammenarbeit.

Der neu gewählte Präsident Klaus Spitzley stellte in seiner zweiten Amtszeit unter dem Motto: „Wenn nicht wir? Wer dann!“ sein anspruchsvolles Jahresprogramm vor. Trotz Corona wolle er versuchen, die Region in den Blickpunkt zu nehmen und hier sowohl kulturelle als auch wirtschaftliche Impulse setzen. Hochkarätige Referenten würden durch Fachvorträge Anstöße zur Innovationsentwicklungen in verschiedenen Bereichen geben, so Klaus Spitzley.

Zusagen liegen vor

Zugesagt habe Arbeitswissenschaftler Prof. Dr. Dieter Spath, Präsident von acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) und Leiter des Fraunhofer-Instituts IAO. Spath sei einer der bedeutenden Forscher auf dem Gebiet zukünftiger Arbeitswelten. Ebenso Betriebswissenschaftler Professor Dr. Ronald Gleich, er ist Professor für industrielles Management am Institute für Innovation, Transformation & Entrepreneurship (SITE) der EBS Universität. Ebenso mit dabei seien der Münchner Architekt Professor Gunter Henn, er sei international tätig mit Büros in München, Berlin und Peking und vor allem für seine Bürogebäude und Industriebauten bekannt. Er plante auch die Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Und weiter: Der Berliner Zukunftsforscher Professor. Eckard Minx, er ist Vorstandsvorsitzender der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung, außerdem Professor an der HTW Berlin und HBK Braunschweig, sowie Michaela Lierheimer, AOK-Geschäftsführerin Heilbronn-Franken.

Aber auch gesellschaftliche Themen sind Klaus Spitzley wichtig. Ihm sei es ein großes Anliegen, die Geschehnisse in den Konzentrationslagern gerade in der heutigen Zeit immer wieder in Erinnerung zu rufen. Dazu gewann er Dekan Ingo Kubach, der über seine Besuche im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau referieren werde.

Da der Präsidenten-Abend traditionell als „Glück auf“ in die neue Ära gilt, wollte Klaus Spitzley nicht auf diese Veranstaltung verzichten. Durch eine originelle Idee habe er das Virus überlisten können. Das „Lions-Care-Paket“ machte es möglich. Damit war der Weg für eine Feier frei: Örtlich einsam – zeitlich gemeinsam. pm

